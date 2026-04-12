Николай Рашков: „Всеки от нас носи Бог у себе си, носи Любовта“

Скъпи съграждани от община Горна Оряховица,

жители и гости на Великотърновска област,

Светът понякога ни поставя в моменти на несигурност и усещане за разделение. Но тогава, като блясък надежда идват уроците от човешката история.

Великден е сред тези уроци, Възкресението е чудото, затвърждаващо вярата!

Вяра, че любовта е по-силна от всичко. Че дори най-слабата светлинка умее да разпръсква мрака. Че накрая радостта побеждава отчаянието. Че място за оптимизъм има!

Всеки от нас носи Бог у себе си. Всеки от нас носи Любовта! Обичайте и вярвайте в собствените си сили!

Пожелавам на всички Вас светли и радостни великденски празници, изпълнени с оптимизъм и споделеност!

Христос Воскресе!

С уважение,

Николай Рашков

кмет на Горна Оряховица