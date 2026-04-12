Петър Ганев: „Нека щастието е в сърцата ни, а дързостта – в делата ни“

Скъпи съграждани,

Честито Възкресение Христово! Нека щастието е в сърцата ни и да пребъде в идните години на благоденствие и просперитет.

Като горди наследници на велики българи, всички златарчани сме убедени, че традициите ще ни пренесат през десетилетията, за да имаме не само славно минало и достойно настояще, а и много по-благоприятно бъдеще.

Щастлив съм, че заедно градим бъдещето на Златарица и стъпка по стъпка търсим пътя към мечтаната за всички община. Вярвам, че Христовото Възкресение ще ни донесе още повече сили, с които да градим нашия общ дом.

Нека този Великден събере най-скъпите ни хора заедно и най-смелите ни мечти, които да осъществим!

Честит празник!

Петър Ганев

Кмет на община Златарица