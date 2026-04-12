Проф. д-р Костадин Ангелов: „Нуждата да съградиш и да оставиш нещо след себе си – това ни прави истински християни”

Скъпи великотърновци и жители на областта,

В тези светли мигове с най-топли чувства Ви пожелавам да сте здрави, домовете Ви да бъдат изпълнени с топлина, а душите и сърцата Ви – с обич и светлина.

Само вярата може да ни даде надежда и смисъл!

Християнското учение ни води към смирение, прошка и единение.

Не омразата, не разделението, не алчността, а нуждата да съградиш и да оставиш нещо след себе си – това ни прави истински християни.

И подадената ръка към онези, които се нуждаят от подкрепа и съчувствие.

Затова 2000 години след чудото на Христос вярата в неговото Възкресение е все така силна! Тя ни помага да съхраняваме доброто и с добро да помагаме на хората.

Това е силата, която ни води напред!

Това е пътят, по който сме призвани да вървим!

Нека на Великден – най-светлия християнски празник, да се върнем към корените си. Към традициите и обичаите, които сме научили от дедите ни.

И да споделим тези безценни мигове на щастие с нашите близки и приятели.

Нека бъдем хора!

Нека сме благодарни, смирени и човечни – в мислите и делата си.

Да си прощаваме, да помагаме и заедно да градим!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Проф. д-р Костадин Ангелов

Водач на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново и региона