Васил Христов: „Да превърнем празничната надежда в реални дела – за по-красив град, за по-сплотена общност и за по-добри земни дни“

Скъпи съграждани,

На Възкресение Христово се обръщам към Вас с най-сърдечен поздрав!

Великден е надежда, доброта, смирение! Той е празник – символ на победата на живота, но истинското му значение проличава в обновлението, което носим в сърцата си.

В тези празнични дни, когато пролетта около нас разцъфва с нови мечти, Ви пожелавам щастие – от онова истинското, което се усеща, когато цялото семейство е заедно. Нека Великден ни напомни, че добрите думи и жестове не струват нищо, но означават много. Нека силата на вярата ни води към повече мъдрост и взаимно уважение.

Пожелавам на всяко семейство топлина, разбирателство, радостни мигове заедно и надежда, че хубавото скоро предстои. Нека превърнем празничната надежда в реални дела – за по-красив град, за по-сплотена общност и за по-добри земни дни.

Надявам се, че този Великден ще ни даде най-ценния урок – че след всеки труден период идва време за ново начало.

Светли празници и благословен Великден!

Честито Възкресение Христово!

Васил Христов

Кмет на община Лясковец