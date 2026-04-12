Венцислав Спирдонов: „В този свят момент благодарим за постигнатото и молим Спасителя за повече духовна сила и мъдрост“

Уважаеми великотърновци,

Честито Възкресение Христово!

Великден – празник на вярата, на надеждата, на доброто и неговата сила.

В Страстната седмица си спомнихме за пътя, който Исус Христос измина.

За страданията, които той понася в името на всички нас.

За мъдростта, която вече 2000 и повече години води всички нас – християните.

Затова нека сърцата и душите ни са отворени за доброто.

Добро, което да правим всеки ден – с повод и без повод.

Нека да си помагаме. Да прощаваме. Да даряваме. Да обичаме. Да вярваме.

Защото именно вярата ни води напред и към по-добър живот.

Тези ценности от векове ни сплотяват като народ.

Следвайки ги – израстваме. Като хора и като народ.

В този свят момент – Възкресение Христово, благодарим за това, което имаме и сме постигнали.

Молим Спасителя за повече духовна сила и мъдрост.

За да бъдат идващите дни пред нас и пред Велико Търново по-добри. По-светли. По-обединяващи.

Пожелавам Ви светъл празник, споделен с хората, които обичате!

Да сте здрави и благословени!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Венцислав Спирдонов

Председател на Великотърновски общински съвет