Йордан Цонев: „Неговият път към Голгота ни учи, че силата е в смирението, а победата – в добротата и състраданието
Уважаеми съграждани,
На най-светлия християнски празник – Великден, нека си припомним дълбокия смисъл на саможертвата на Иисус Христос – символ на безгранична любов, милосърдие и прошка. Неговият път към Голгота ни учи, че истинската сила се крие в смирението, а истинската победа – в добротата и състраданието.
Възкресението е знак, че жертвата не е напразна – че след страданието идва надеждата, след тъмнината – светлината, а след изпитанията – новият живот. Това е послание, което ни вдъхновява да бъдем по-добри, по-човечни и по-отговорни един към друг.
Нека в тези светли дни отворим сърцата си за прошка, вяра и обич.
Светли и благословени великденски празници!
Христос Воскресе!
С уважение,
Йордан Цонев
Кмет на община Стражица