800 заклани агнета изчезнаха след проверка, вероятно са стигнали до масовия пазар

Сигналите от граждани към Агенцията по храните скочиха със 70 процента

800 АГНЕТА ОТ СВИЩОВСКИ МЕСОКОМБИНАТ, НАСОЧЕНИ КЪМ УНИЩОЖАВАНЕ ЗАРАДИ ФРАПАНТНИ НАРУШЕНИЯ, МИСТЕРИОЗНО ИЗЧЕЗНАХА само дни след намесата на Агенцията по безопасност на храните. Случаят представлява сериозен скандал заради съмнения, че опасното месо без произход може да е поело към пазара по нерегламентиран път.

Според версията на собственика на обекта агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Данните от проверката обаче разкриват шокиращо разминаване. Въпросният камион не е бил в района на Свищов по това време, а на стотици километри от крайдунавския град. Така на практика официалното обяснение се опровергава автоматично.

Още по-тревожното е, че липсват доказателства за спазване на задължителната процедура по унищожаване. Този процес по закон се провежда под строг контрол, с комисия и специална обработка, гарантираща, че месото не може да бъде използвано. В този случай следи от подобни действия няма.

Проверката е установила и че част от агнетата по документи вече са били транжирани в самото предприятие. Това засилва опасенията, че определени количества може да са пренасочени към търговската мрежа.

Разследването продължава, а институциите работят по проследяване на липсващото месо.

Междувременно от агенцията съобщиха, че отчитат 70-процентов ръст на сигналите от граждани, а за да се избегнат местните зависимости, се провеждат кръстосани инспекции. Тоест инспектори от една област проверяват в друга.

Заради множество нарушения в периода 1 март – 8 април у нас са затворени изцяло 27 обекта, частично е спряна дейността на други 10. Издадени са 363 акта за административни нарушения и 821 предписания за отстраняване на нередности.

Галина ГЕОРГИЕВА