„Етър ВТ“ и „Дунав от Русе“ не успяха да си вкарат и поделиха по една точка

Двамата капитани се чукнаха с яйца, надделя виолетовият

Отборите на „Етър ВТ“ и „Дунав от Русе“ не успяха да излъчат победител в срещата от 28-ия кръг в първенството на Втора лига.

Съперниците действаха внимателно, опитвайки се да се излъжат, но явно анализаторите си бяха свършили добре работата и всеки от двата тима успя да неутрализира силните страни в атаката на съперника.

Любопитно е, че

преди първия съдийски сигнал двамата капитани спазиха традицията да се чукнат с великденски яйца, като виолетовото в ръцете на Георги Александров счупи синия борец на Камен Хаджиев.

Мачът започна с атака на „Етър“, при която Стивън Стоянчов стреля и принуди Георги Китанов да вади топката в ъглов удар. „Виолетовите“ наложиха преса в първите 15 минути и гостите трудно изнасяха топката от своята половина. След това постепенно играта се пренесе в централната зона и през първия половин час не се случи почти нищо интересно пред двете врати. Напрежението се покачи отново в 33-тата мин., при която гостите атакуваха опасно отляво и се наложи на Виденов да пресича остро подаване във вратарското си поле. Той веднага изнесе топката напред, поставяйки началото на контра, при която Стивън Стоянчов стреля от удар под ъгъл, но в обсега на Георги Китанов. На свой ред „Дунав“ атакува, Стоян Пенев бе изведен и би в 34-тата мин по диагонала, като този път бе ред на Никола Виденов да се намеси сигурно.

Второто полувреме също не донесе много голови възможности. Още в 47-ата мин. Хюсеин Хюсеинов шутира от границата на наказателното поле, но без да затрудни Виденов. Между 60 и 68 минута етърци имаха три възможности, които не успяха да превърнат в гол. Първо след ъглов Стоянчов би с глава в ръцете на Китанов, после стражът на русенци хвана удар на Росен Иванов, а накрая изстрелът на Иво Марков мина встрани от рамката. До края съперниците понамалиха темпото, като повече внимаваха да не получат гол и в крайна сметка си поделиха по една точка.

„Етър ВТ“: Виденов, Александров, Пемперски, Борисов, Атанасов (77 – Цветков), Василев, Марков, Ивайлов (69 – Георги Иванов), Р. Иванов (69 – Николов), Стоянчов, Величков (57 – Ушагелов)