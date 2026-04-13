Георги Чиликов: “Радваме се на тази точка, защото “Етър” е добър отбор”

„Ако трябва да разглеждаме детайлно, махме две или три чисти положения имахме, но и “Етър” имаха такива през първото полувреме. Те контролираха повече играта. Много трудно се играе срещу “Етър”. Знам, че хората очакват “Дунав” да бие всеки мач, а ние в почти 30 срещи имаме една загуба. Призовавам да слезем на земята. “Дунав” не е “Байерн”, не е “Левски” или ЦСКА. “Дунав” много години ги нямаше на картата. И в момента слушам, че едва ли не не можем да завършим наравно. А защо? Защото имаме феноменален треньор и феноменални футболисти? Те дават максимума, поздравявам ги. Радваме се на тази точка, защото “Етър” е добър отбор“, заяви след равенството 0:0 с „Етър ВТ“ Георги Чиликов, старши треньор на „Дунав от Русе“.