Иван Иванов: „Трябва да анализирам как да бъдем по-ефективни и по-опасни срещу сгъстена защита“

„Смесени чувства. Хубавото е, че не допуснахме гол срещу лидера, те са най-постоянният отбор през сезона и трябва да ги поздравим! Добре групирани, силни във фаза защита и срещу тях е много тежко да се бележат голове. Поздравявам нашите играчи, че не допуснахме много ситуации пред вратата си, но във фаза атака срещу ниския им блок и срещу тази петица ни беше изключително трудно да пробием. Това е един урок за мен, трябва да анализирам как да бъдем по-ефективни и по-опасни срещу сгъстена защита.

Със сигурност на противниковите отбори им е трудно да гостуват на „Ивайло“, колегата вероятно ще го потвърди. Млад и хубав отбор сме, опитваме се да доминираме през по-голямата част от мачовете. Получава ни се до някаква степен, но проблем в целия български футбол е че срещу сгъстена защита и ниски блокове трябва да изграждаме футболисти, които при един на един да могат да направят разликата, защото това е съвременният футбол“, коментира след равенството 0:0 с „Дунав от Русе“ старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.