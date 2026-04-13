Набор 2015 година на „Етър ВТ“ спечели “Трявна Cup“

Малките футболисти на „Етър ВТ“, набор 2015 г., записаха впечатляващи победи без нито една загуба и триумфираха като шампиони на турнира “Трявна Cup“. Отборът показа характер, дисциплина и зрял футбол, който рядко се вижда в тази възраст.

Преди дни същият състав, воден от треньора Олег Чолаков, стана шампион и на Forum Sport Palace Tournament 2026, където се състезаваха при набор 2014 – една година по‑големи съперници, но въпреки това доминира и взе титлата.

„Това не е просто трофей. Това е втори пореден турнир, спечелен в рамките на една седмица. Поздравления за организацията на турнира. Поздравления и на децата, за труда им, за борбения дух и за невероятната работа на треньора Олег Чолаков, който стои зад развитието, дисциплината и увереността на този талантлив състав“, написаха на страницта си в социална мрежа от великотърновския клуб.