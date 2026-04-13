Определени професии привличат хора с психопатични черти

Изследователски екип от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн (САЩ) е анализирал кои професии привличат хора с изразени психопатични характеристики. Сред тях по-често попадат дейности, свързани с практическа работа, като професиите на автомонтьори и инженери.

В изследването са участвали над 600 души, които са били анкетирани относно т.нар. „тъмни черти“ на личността си, както и за интереса си към осем различни професионални области. Резултатите показали ясна тенденция.

Според данните хората с психопатични характеристики проявяват по-силен интерес към дейности, свързани с ръчен труд и практическа работа. Като примери за такива професии се посочват именно механиците и инженерните специалности.

Ръководителят на изследването Ян И Ланс Ду коментира, че стремежът към власт и обществен статус може да бъде водещ фактор при избора на кариера.

Психолозите обединяват тези особености под понятието „тъмната триада“, което включва нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия. Всяка от тези черти се характеризира със специфични нежелани поведенчески прояви.

Макиавелизмът се свързва с манипулативност, склонност към експлоатация на другите, цинично отношение към морала и ориентация към личната изгода. Нарцисизмът включва усещане за превъзходство, гордост, егоцентризъм и липса на емпатия. Психопатията се характеризира с трайно антисоциално поведение, импулсивност, егоизъм, емоционална безчувственост и безмилостност.

Предишни изследвания са установили връзка между „тъмната триада“ и други негативни прояви, включително неприязън към животните, склонност към унижаване на другите и социална изолация.

В настоящото проучване учените са изследвали дали съществува връзка между тези личностни черти и избора на професия. Те отбелязват, че макар да има дългогодишни изследвания върху връзката между личността и интересите, едва наскоро започва да се обръща внимание на ролята на тъмните личностни черти в този процес. Резултатите са публикувани в списание Personality and Individual Differences.

За целите на изследването са анкетирани 609 студенти на възраст между 17 и 32 години. Участниците първо са попълнили въпросници за измерване на личностните им характеристики.

Психопатичните черти са оценявани чрез реакции към твърдения като „Мога да убедя хората да правят това, което искам“, а макиавелизмът – чрез съгласие с твърдения като „Нормално е да се постъпва неетично в името на добра цел“. Нарцисизмът е измерван чрез степента на съгласие с твърдения като „Аз съм страхотен“ и „Искам моите съперници да се провалят“.

След това участниците са оценили интереса си към осем професионални области – здравни науки, творчество, технологии, работа с хора, организация, влияние, природа и предмети.

Анализът показал, че хората, които определят работата с „предмети“ като най-важна кариерна насока, по-често проявяват психопатични наклонности. В тази категория попадат професии като механици и инженери.

„Хората с високи нива на психопатични черти предпочитат по-самостоятелна и практическа работна среда, вероятно поради по-ниската си нужда от социално взаимодействие“, посочва изследователският екип.

Участниците с изразен интерес към категорията „хора“, включваща професии като социални учени и психолози, по-често демонстрирали макиавелистични нагласи.

От своя страна тези, които проявили по-силен интерес към „творчество“ и „влияние“, показали по-високи нива на нарцисизъм. В тези категории попадат професии като дизайнери, режисьори, политици и адвокати.

„Установихме, че черти като самоувереност, дързост и стремеж към възхищение са тясно свързани с интерес към лидерски позиции, особено в бизнеса, политиката и правото“, посочва научният ръководител на изследването Ян И Ланс Ду.

Според учените най-проблемни в работна среда са хората, които съчетават психопатична дързост или нарцистично самоизтъкване с други негативни черти.

„Това са т.нар. „успешни психопати“ и „успешни нарциси“. Макар често да изглеждат харизматични, организациите трябва да бъдат внимателни при издигането им на ръководни позиции, тъй като впоследствие могат да бъдат трудни за контрол“, обобщава екипът.

