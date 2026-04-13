За първи път показват топки, обувки, фланелки… на легендарния голмайстор на „Етър“ Димитър Цеков

Уникални вещи от архива на легендарния голмайстор на „Етър“ Димитър Цеков за първи път ще видят великотърновци. „102 години ФК „Етър“. Вечният голмайстор Димитър Цеков“ се нарича изложбата, която ще бъде открита в РНБ „Петко Р. Славейков“ навръх рождения ден на клуба 24 април. Събитието е част от богатата програма “Фоайе на книгата“ на библиотеката, наситена с прояви през целия месец април.

С видео, множество различни експонати, огромно количество снимки, много от които се показват за първи път, ще се припомни за любимия на всички нападател, който си отиде през 2022 г. на 75-годишна възраст. Димитър Цеков е съхранил богат архив, материалите от който бяха предоставени от неговия син Милен Цеков, а организатори на изложбата са д-р Иван Александров и спортният журналист Анатоли Петров.

Сред експонатите са фланелки, топки, последните футболни обувки на Цеков, флагчета на отборите, които той е запазил от мачовете на „Етър“… Сред тях е и флагът на „Интер“ (Милано) от мача на „Ивайло“ през 1974 г., на още десетки чуждестранни клубове, значки на отборите, срещу които е играл „Етър“, книги, брошури, артикули от участието му в националния отбор, от другите му бивши клубове „Локомотив“ (Сф) и „Ботев“ (Враца) и още ред любопитни вещи. Спомените си ще споделят неговите близки, приятели и съотборници…

Проявата е на 24 април (петък) от 11:00 ч. в РНБ „Петко Славейков“. Входът е свободен, а поканени са всички, които обичат „Етър“ и пазят спомена за вечния голмайстор на „виолетовите“.