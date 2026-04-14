20 години фестивалът „Малкият принц“ във Велико Търново е истински празник на младите театрали, предстои поредното му издание

20 години отбелязва Детско-юношеският театрален фестивал „Малкият принц“ във Велико Търново. В юбилейната година той ще се проведе от 1 до 3 май в МДТ „Константин Кисимов“, където ни очаква истински празник на творчеството на младите таланти.

Отново има участници от цялата страна, а постановките по прочути заглавия и автори ще ни изненадат с въображение и зряла игра на малките актьори. В края на фестивала ще бъдат отличени най-добрите спектакли във възрастовите групи до 14 г. и от 14 до 19 години. Входът е свободен.

Програмата на 1 май 2026 г. (петък) открива „НИЕ, ВРАБЧЕТАТА“ на Йордан Радичков – НЧ „Развитие-1870“, Детска театрална школа „Деца-Слънца“ – гр. Севлиево (възрастова група до 14 г.). Постановката е на Борислава Русева. След представлението от 10,30 ч. е официалното откриване.

До края на деня зрителите могат да видят театрални трупи от Разград, Шумен, София, Стара Загора и Пловдив. Сред заглавията са „Госпожа министершата“ по Бранислав Нушич, „Балкански синдром… по шуменски“ по текст на Станислав Стратиев, „Волният дух“ от Ноъл Кауърд, „Децата на чайката“ по разкази на А. П. Чехов – Театрална школа за деца и юноши „Водолей“. Във втория ден ще се играят постановки по текстове от Елин Пелин, Валери Петров, Ерих Кестнер, не по-малко вълнуваща е програмата и в неделя, когато от 19,30 ч. е награждаването и закриването на фестивала.

Ана Райковска