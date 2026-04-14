вторник, април 14, 2026
Последни:
Горещи новиниКрими

75-годишен открадна автобус от автогарата в Свищов

БОРБА БГ 286 четения 0 Comments

Възрастният мъж казал, че бързал да се прибере на село

Противозаконно отнет автобус установиха служители на РУ – Свищов. В неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец.

След минути возилото е спряно за проверка. Оказало се, че превозното средство е било противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град.

Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец. Пред разследващите той заявил, че бързал д а се прибере на село. Отишъл на автогарата, видял един от автобусите, че е отворен и с ключове на таблото и потеглил.

По случая е започнато е бързо производство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново. На извършителя ще бъде направена психиатрична експертиза.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *