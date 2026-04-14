Адрес: на село! Овча могила ражда и кинозвезда – кобилата Ледена

Когато в средата на XVII век чумата започнала да тръшка хора и животни, само около една могила с овчарници в Свищовско овчарите и семействата им останали читави.

Оцелелите жители на околностите в търсене на спасение изоставили къщите си и трайно се заселили край нея. Така се появило село Овча могила, разказва легендата, жива сред местното население и в наши дни.

За начало на летоброенето на съвременното селище се счита 1651 г., тогава започва и неговата писана история. Интересно е, че през вековете името останало непроменено, само е имало турско название – Коюн тепе, но преводът означава същото.

Могилата, дала името на селото, и днес се нарича Овча могила и се намира недалеч от центъра. Овце все още се отглеждат, но в далеч по-малък мащаб и само в частни стопанства, в сравнение с времената на ТКЗС-то, когато имало 17 стада. И кравефермата имало, и то голяма. В нея работили 120 души и се изнасяли по 11 тона краве мляко на ден.

ЛЕГЕНДАРНАТА КОБИЛА ЛЕДЕНА СТАНАЛА КИНОЗВЕЗДА

Гордост за Овча могила била конно-спортната база. Създадена през 1976 г., тя бързо укрепва и започва да излъчва победители и майстори на спорта, участвали и печелили републикански шампионати. В най-силните си години в нея имало 20 състезатели по конен спорт. По пътя за минералния извор срещам няколко мъже на раздумка по комшийски и за мой късмет, един от тях се оказа Марин Георгиев – някога конегледач, който ми разказа за легендарната кобила Ледена, участвала във филм. „Ледена от малка беше при нас, Георги Николов я научи да скача, а от състезания винаги се връщаше със златен медал. Участва във филма „Иван Кондарев”, яздеше я Стефан Данаилов. Избраха я, защото беше най-голямата и най-високата – между 1,90 и 2 метра височина. Със звезда на челото и два бели крака. Породата й беше „Дунавска”. Участвала е и в други филми. Тая кобила много хора се натискаха да я купят, а като дойде ликвидацията, я „усвоиха”, но не знам кой. Следите й се изгубиха. Разтуриха и конния спорт. После направихме пазар за животни в Овча могила, до стария санаториум в махала „Бежане”. После пазарът стана за коне и всичко приключи към 2000 година. Беше хубаво”, спомня си бай Марин.

Макар името на селото да се свързва с домашно животно, всъщност растениевъдството е бил най-големият отрасъл в годините преди демокрацията. И сега земеделието е основен поминък, в Овча могила има 38 частни земеделски производители и една кооперация. Землището, заедно със земеделските земи и пасищата, е 38 000 декара. Сеят се предимно жито, ечемик, царевица и слънчоглед.

ХРИСТАН ХРИСТОВ Е ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ, НО С ГОЛЯМ УПРАВЛЕНСКИ ОПИТ

Кмет на Овча могила е Христан Христов, избран през 2023 г., но има голям управленски опит, защото от 2002 г. до последните местни избори е бил секретар в кметството. Като повечето селски кметове, и той казва, че е като попивателна гъба и на него си изкарват всичко. Завършил е животновъдство и е бил бригадир на овцеферма и на кравеферма по време на ликвидационните съвети. Христан Христов е местен и е активен самодеец. Участва в мъжката певческа група, в смесената и в театралната трупа към читалище „Съзнателност – 1899” със секретар Таня Борисова. На сцената е от невръстна възраст, просто му е в кръвта. „Наскоро беше отчетното събрание. Вратите на читалището са отворени, но няма млади, ние сме последните мохикани. А пък е много весело след участия навън”, вмята той. Иначе културната институция развива богата дейност – освен изброените състави, към читалището има още женска певческа група, детски танцов състав, танцов състав за автентичен фолклор, група за художествено слово, група „Коледари”, ателие „Сръчни ръце” и народен оркестър.

НЯКОГА ПОЧТИ 4000 ДУШИ, СЕГА НАСЕЛЕНИЕТО ЕДВА НАБЛИЖАВА 1000

Един от проблемите е обезлюдяването на селото. Животът не се върти само около санаториума, работа осигурява и Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 1 и 2, който е един от най-уредените и поддържани в страната. Но няма промишленост, която да задържи хората. Керамичният завод, или тухларската фабрика, в която са работили на смени 300 работници и денонощно е бълвала тухли, сега е разкостена – обрани са тръби, кабели, железа и всичко, което може да се вземе. Правили са 120 вагона за три смени до 1992/93 г. А синята пръст вадили от кариера, която в момента е пълна с вода, за радост на рибарите. Самият завод и теренът вече са частна собственост.

Един от някогашните работници, с 22 години стаж в тухларската фабрика, е 74-годишният Стоян Димитров. Той е от българските цигани и подчертава, че цигански не говори. „Разтуриха всичко. Като не можеш да го приватизираш и оправиш предприятието, не се захващай! Изгониха младите, 4 деца имам и едно не е при мене, защото тука няма работа. Аз не се изучих, но те всички са със средно образование. Нищо не правят правителствата в полза на народа, по пътищата на Тодор Живков още вървят. Кое му е цветущото на България… Много неща имаше в селото, но вече ги няма. Като рибарника, в който са гнездели 2000 патици, че и 8 двойки лебеди, но го унищожиха. Източиха го и водата спря в кладенците”, ядосва се Стоян Димитров.

В годините до демокрацията населението доближавало 4000, дори щели да правят Овча могила град, но се разминало.

Сега жителите са към 1000 и въпреки това улиците са пусти, хора рядко се мяркат. Е, в началото на пролетта има много работа в градината и доста по-малко за шляене, което донякъде оправдава липсата на оживление. При разходките си срещам и жена, която оформя градинка пред дома си на импровизирания тротоар в най-хубавия квартал според нея – край пътя за Морава. Наистина там къщите са по-накипрени, но такива в селото се броят на пръсти. Много повече са тези в разруха, която като че ли постепенно завладява Овча могила. Секретарката на читалището живее в края на селото, за където казва, че всички къщи наоколо са порутени, като джунгла е и е пълно с лисици.

Домакинствата са 960, от тях 360 са празните къщи. Кметството ги преброило заради новия метод „замърсителят плаща” за такса смет, който ще бъде въведен догодина.

„В Овча могила има цветни контейнери, но трудно е все още да накараш хората да изхвърлят отпадъците разделно, не можем да им променим мисленето.

Упрекваме най-вече малцинствата, но не само те мърсят. Изкореняваме всичко от стария строй, но поне дисциплината можеше да остане. Криворазбрана демокрация е това за мен”, признава кметът. И нови сметища са се образували в циганската махала, които скоро ще трябва да чисти. „Имаме проблеми с приходящите, нашите са интегрирани отдавна. Разполагаме с трактор с ремарке и мине не мине време, обираме боклуците. Имам моя косачка, която прикачваме към трактора, за да можем да косим. Парите, които бяха за „чистота”, вече не са при нас, а в общинското предприятие в Свищов. И за всяко нещо се прави заявка или обществена поръчка”, допълва той.

Гробището в Овча могила е голямо колкото в град, цели 10 декара е и се поддържа редовно. Защото всеки, който се завърне в селото, отива там, при близките, казва Христан Христов. 10 души, получаващи социални помощи, се грижат за благоустройството.

Най-голямата радост са децата. В грейналата сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” учат 50 деца, а в изнесена група на ДГ „Зорница” в с. Ореш, която носи името „Радост”, се възпитават 27 малчугани.

ВИК МРЕЖАТА Е СТАРА, ОТ 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

Водопроводните тръби не са сменяни от незапомнени времена, освен при аварии, които са чести. 7 са местните водоизточници в селото и няма шахта, в която кметът Христан Христов да не е влизал, действайки на принципа „око да види, ръка да пипне”. Вододайната зона е 21 декара, като основният водоизточник е в с. Червена, на 6 км от Овча могила. Кметът обаче настоява да има проекти за почистване на зоната, защото корените на дърветата проникват чак до дренажните тръби на 7 метра дълбочина и ги запушват, затова трябва да се премахнат. Не може да се начуди Христан Христов и на някои решения на управниците. Селото имало язовир, правен от ТКЗС-то, още със здрави стени, но на това безводие е оставен празен. Източили го, защото вече не се водел язовир, а водосъбирател, т. е., ако дойде много вода, да се събере там и планово да се изпуска. Вследствие на което паднало нивото на подпочвените води в Морава. През 1928 г. е прокаран първият водопровод в Овча могила и там е първата вододайна зона, в местността Караджан. Тръбите са „Манесман” и селото още кара с тях, макар вече да се поизносени.

Какво предстои относно инфраструктурата, кметът още не знае, чакат се държавният и общинският бюджет. Затова пък спортът продължава да е на почит, Овча могила си има стадион и футболен отбор.

Ана РАЙКОВСКА

