Антония Начева отново е шампионка на България по модерен петобой, 2 секунди разделиха Никола Начев от титлата при юношите под 17 години

Ямбол беше домакин на Държавното първенство по модерен петобой за младежи и девойки под 17 и под 19 години. При отлична организация състезателите премериха сили и показаха най-доброто от себе си. Антония Начева убедително и за пореден път спечели шампионската титла при девойките до 19 години. На 100 метра свободен стил (плуване), обстикълс (препятствия) и комбинираната дисциплина (5х600 м бягане с 5 стрелби) финишира с първо време, а на фехтовката е с втори резултат.

В групата под 17 години юношите на великотърновския клуб Никола Начев, Димитър Петков и Николай Атанасов, станаха вицешампиони в отборната надпревара. Никола взе сребърния медал и индивидуално, като две секунди го разделиха с шампионската титла. Финишира с първо време в плувната дисциплина, обстикълс и комбинираната дисциплина. Достойно представяне за Димитър Петков (7), Николай Атанасов (18), Димитър Кантарджиев (19) и Максим Куманов (20).

Успешно представяне великотърновскте състезатели направиха и в групата под 19 години. Никола Начев зае 5-то място, Димитър Петков е 14-ти, Николай Атанасов е 22- ри, а Димитър Кантарджиев 31- ви.

“Поздравления и благодарности за отличното представяне, за положения труд и себераздаване на състезателите ни, които ни дават повод за радост и сили да продължим”, коментираха от СК “Боляри 2009”.