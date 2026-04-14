Арест за пиян водач на турски тир, предизвикал катастрофа в Хаинбоаз

Водач, употребил алкохол е самокатастрофирал. В петък около 10,00 ч. е получен сигнал за самокатастрофирал товарен автомобил в района на с. Въглевци.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че водачът – 52-годишен турски гражданин е седнал зад волана с 1,42 промила. Той е дал кръвна проба. Резултатът е от нея е 1,65 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

С постановление на прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем.

Наложена му е мярка за неотклонение „задържане под стража“.