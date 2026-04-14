вторник, април 14, 2026
Последни:
Крими

Арест за пиян водач на турски тир, предизвикал катастрофа в Хаинбоаз

БОРБА БГ 32 четения 0 Comments
Водач, употребил алкохол е самокатастрофирал. В петък около 10,00 ч. е получен сигнал за самокатастрофирал товарен автомобил в района на с. Въглевци.
Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че водачът – 52-годишен турски гражданин е седнал зад волана с 1,42 промила. Той е дал кръвна проба. Резултатът е от нея е 1,65 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.
С постановление на прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем.
Наложена му е мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Вижте още

Пожар изпепели два автомобила и част от сграда в Свищов

БОРБА БГ 345 четения 0

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност непълнолетен за грабеж

БОРБА БГ 297 четения 0

Мъж от Караисен обвинен във фалшиви данни за субсидии

БОРБА БГ 435 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *