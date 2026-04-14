Архитект, юристи, лекари и университетски преподаватели в листата на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за МИР 4 Велико Търново

Силна листа от доказани професионалисти с гражданска позиция представи „Продължаваме промяната – Демократична България“ в МИР 4 Велико Търново за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

Водач на листата е арх. Йордан Терзийски – народен представител в четири народни събрания, инициатор на местната гражданска инициатива „Нов живот за Старата поща“ и организатор на TEDxVelikoTarnovo. Като архитект неговата мисия е опазването на културно-историческото наследство и изграждането на качествена инфраструктура в региона.

След него в листата са нотариусът Милен Матеев и адвокатите Лили Матева-Цанкова и Дончо Бораджиев. Милен Матеев е народен представител в две народни събрания и председател на Националния съвет на „Продължаваме промяната“. Адвокат Матева-Цанкова е общински съветник и ярко лице на опозицията на местната власт в община Велико Търново. Нейна кауза е справедливостта и утвърждаване на независимостта на съдебната власт, като основа на модерна, правова и просперираща България. Aдв. Дончо Бораджиев също е общински съветник и граждански активист. Той е инициатор на връщането на Младежкия дом на талантливите деца на Велико Търново и съавтор на Националната стратегия за къмпиране.

Адвокат Николай Илиев е представител на Горна Оряховица, където е и заместник-председател на Общинския съвет. Неговата кауза е утвърждаването на Горна Оряховица като транспортен, индустриален и логистичен център на Северна България.

Преподавателите в Стопанската академия Емил Николов и Стефан Проданов са представители на Свищов в листата на коалицията. В ролята си на общински съветници, преподаватели и икономисти, те са основна опозиция на местната власт в община Свищов. Тяхната мисия е възраждането на Свищов като икономически и образователен център. Представител на академичната общност е и проф. Соня Будева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Като експерт в социалната дейност неин приоритет е подкрепата на младите семейства чрез данъчни облекчения.

Магистър-фармацевтът Мирослав Асенов и лекарите Мавроди Калейнски и Красимир Попов са медицинските експерти в листата на „ПП–ДБ“ за МИР 4 Велико Търново. Тяхната кауза е качествено и достъпно здравеопазване без скрити доплащания за пациентите. Спирането на течовете от Здравната каса и инвестициите в млади лекари са основен приоритет в програмата на коалицията.

В листата личат също имената на експерта по логистика Дияна Ганева и представителите на младото поколение – Теодора Зъмчева и Анна Бодакова. След участието си в протестите за сваляне на правителството младото поколение има амбицията да изгради една свободна, богата и подредена България.