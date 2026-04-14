Благодетел осигури 750 козунака за пациентите в горнооряховската болница

СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН ДОСТИГНА И ДО БОЛНИЧНИТЕ СТАИ В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, където десетки пациенти посрещнаха празника далеч от вкъщи. Благодарение на щедър жест от местен производител, те не останаха без традиционния вкус за трапезата на Възкресение Христово.

От сладкарската фирма със седалище в Поликраище предоставиха 750 козуначени изделия, които донесоха надежда и радост на болните.

Голямото дарение беше направено в навечерието на Великден от предприятие с 23-годишна история. То включваше козунаци със стафиди и козуначени кифлички с локум и шоколад. Вкусните печива бяха предназначени не само за пациентите, но и за медиците, които на светлия празник не са заедно със семействата си, а изпълняват служебния си дълг към обществото.

Дарението беше на стойност 545 евро и представляваше личен жест на управителя на цеха в Поликраище Цветомир Игнатов.

„Оценяваме високо вашия жест да подпомогнете пациентите, които ще посрещнат празниците тук, и да зарадвате работещите в болницата! Благодарим ви сърдечно и ви пожелаваме светли празници“, отправи благопожелания управителят на лечебното заведение д-р Иван Иванов. Ръководителят на клиниката връчи и благодарствена грамота на дарителя.

Хоспитализираните имаха възможност и да запалят свещичка за здраве в изградения в клиниката параклис по инициатива и с дарения от сдружение „ЗА Горна Оряховица“.

Галина ГЕОРГИЕВА