Феърплей и европейско поведение показаха „Дунав“ и феновете му на стадион „Ивайло“

Уважение и европейско поведение показаха от “Дунав” (Русе) след мача срещу “Етър ВТ” на стадион “Ивайло”, завършил 0:0. Съблекалнята на гостуващия отбор бе оставена почистена, както и секторът в който бе гостуващата агитка, съобщи директорът на ОП “Спортни имоти и прояви” Петко Павлов, който публикува снимки. “Съблекалнята на “Дунав” и секторът за гостуваща публика от Русе след днешното равенство с “Етър” 0:0. Когато си тръгнал нагоре, всичко има значение! Поздравления за клуба и феновете… Успех!”, гласи текстът към снимките.

По време на мача двете агитки показаха взаимно уважение със съвместни скандирания и пожелания за успех. Още преди мача от “Ултра Фронт Боляри” публикуваха следния текст: “Двубоят между двата тима винаги е носил особен заряд, определящо за което е славната им история, верните фенове и това, че и двата клуба винаги се борят за честта и славата на родните си градове! Никога няма да забравим ръката, която Ultras Dunav протегнаха към наша инициатива за набиране на средства за болно дете от Старата столица! Момчетата от Русе доказаха, че по българските стадиони трябва да бъдем съперници по трибуните и преди всичко хора в живота! Мъжката им постъпка бе подплатена и с уважението към нас и Виолетовия клуб и от тогава насетне те са наши приятели!”

Такива дружески отношения феновете на “Етър” от години имат и с привържениците на “Берое” (Стара Загора).

През септември 2024 г. пък ръководството на “Етър” благодари на “Дунав” за оказано съдействие при прибирането на “виолетовия” отбор от Русе с предоставен автобус (и то при победа на етърци с 4:1 в крайдунавския град) и адмирира такива отношения да има между всички клубове в България.

Неотдавна пък президентът на “Фратрия” Виктор Бакуревич оповести, че е впечатлен от атмосферата на стадион “Ивайло” и от коректното отношение на феновете към гостуващия сектор. “Искам да кажа, че въпреки че съм разочарован от загубата на точки, смятам, че такива мачове и такова поведение на съперниците на терена са изключително достойни. Още веднъж изразявам огромната си благодарност към цялото ръководство на Етър Велико Търново, към феновете и към жителите на този град. Вие сте прекрасни. Благодаря ви”, написа Бакуревич.