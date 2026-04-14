Ген. Румен Радев учредява във Велико Търново партия „Прогресивна България“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПАРТИЯТА НА БИВШИЯ ПРЕЗИДЕНТ ГЕН. РУМЕН РАДЕВ – „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“.

На 17 април от 17:00 ч. в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ ще бъде поставено началото на новото политическо формирование, което обединява очакванията на българите за промяна на порочния управленски модел на страната. На историческото мероприятие редом до лидера на партията ген. Румен Радев ще се застанат членовете на Инициативния комитет, регионалните координатори, симпатизанти и граждани от градове.

Изборът учредителното събрание на „Прогресивна България“ да се проведе именно във Велико Търново не е случаен. Историческата и духовна столица е символ на възстановяването на българската държавност в различни исторически периоди.

Процесът по създаване на партията беше задвижен с приемането на учредителна декларация от Инициативен комитет. Документът е приет съгласно изискванията на Закона за политическите партии. Всеки гражданин с избирателни права може да се включи чрез попълване на декларация за членство по утвърден образец.

В учредителната декларация се акцентира върху натрупаните през изминалите години проблеми в управлението като корупция, отслабени институции и задълбочаващи се социални неравенства. Изтъква се, че тези негативни процеси поставят под въпрос доверието в държавата и перспективите пред развитието й.

„Прогресивна България“ заявява намерение да работи за възстановяване на върховенството на закона, за по-ефективни институции и ограничаване на влиянието на икономически и политически зависимости върху управлението.

Сред заявените цели са икономическо развитие, по-добри условия на труд, достъпно здравеопазване и образование, както и създаване на условия младите хора да останат в страната.

„Прогресивна България си поставя за цел свободата и благоденствието на българския народ. Пътят към тях преминава през оздравяването на българската демокрация и установяването на закона. Това означава решителни действия от легитимен парламент и отговорно правителство за разграждане на олигархичния модел и укрепване на държавността“, гласи част от документа.

С учредяването на партията във Велико Търново ген. Румен Радев и „Прогресивна България“ правят стъпка напред към участие в политическия живот с амбиция да се осигури алтернатива на досегашния модел на управление.

Галина ГЕОРГИЕВА