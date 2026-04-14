Георги Чакъров – регионален координатор на „Прогресивна България“ и кандидат за народен представител: „Интересът към нас е огромен и това ни задължава още повече!“

– На финалната права сте на една много натоварена кампания, навсякъде Ви посрещаха пълни зали и площади, проведохте многобройни браншови срещи и безброй индивидуални контакти. Как оценявате представянето си? Зареди ли Ви с оптимизъм за очаквания от наблюдатели, от анализатори и социолози висок изборен резултат?

– Давахме си сметка, че повечето от кандидатите и сътрудниците ни нямаха никакъв опит в участието на избори, но съм впечатлен от цялостното старание, хъс и мотивация. Дадохме всичко от себе си като активност – не само аз, но и цялата ни листа в 4-ти МИР. Помогна ми и дългогодишният ми политически опит. Интересът към нас беше огромен, но това задължава още повече. Приятно ме изненада пространната и задълбочена дискусия по всички въпроси, както и впечатляващата активност. Всичко това ме прави оптимист за сериозна изборна подкрепа, и по-важно – за подкрепа в реализацията на поставените цели. Разчитаме много на голяма активност, което снижава опитите за манипулации, контролиране на вота и опорочаването му. Важно е да се знае, че колкото повече хора отидат до урните, толкова по-трудно ще е на „партиите на статуквото“ да са фактор занапред.

– Правилно ли бяха заложени основните приоритети? Продължават ли да са актуални през мнението на хората, с които се срещате и разговаряте, или се наложиха някои корекции?

– Очевидно програмните ни цели са заложени максимално компетентно и са разчетени върху реалните ни възможности. Всички са категорични в елиминирането на модела „Пеевски – Борисов“, спирането на изтичането на капитали чрез обществени поръчки и нагласени търгове, защита на българските национални интереси, а не на чужди такива… В този смисъл основните приоритети, които поставят рамката на кампанията, доказаха своята актуалност и с лекота ще бъдат заложени в бъдещата ни управленска платформа.

– С какво като цяло се обогати политическата Ви визия за развитието на региона, от една страна, и държавата – от друга?

– Ерозията на държавността в очите на хората е изключително тревожен процес. Сменят се управляващи, но цикълът от поредни избори нито ражда, нито изгражда утвърдени държавници. Дефицитът на държавническо поведение и държавническа отговорност е ключов проблем и в този смисъл появата на партийното поле на човек от калибъра на ген. Румен Радев наистина е сериозен шанс за държавата в условията на невероятна динамика и непредсказуемост на процесите. Политическа ерудиция, експертиза и компетентност, а всичко това върху здрава законова основа, така най-общо хората задават формулата на успеха. И никакъв компромис с националния интерес. Проблемите в региона вече дълго отлежават. Трупат се и нови. Немалко от тях рефлектират и върху възможностите на местната власт, част от която доскоро бях. Бъдещите магистрали, които се пресичат в региона, са като еврото – една възможна предпоставка за бъдещо развитие. Районът ни е централен и подходът на държавата към него трябва да е именно като за такъв.

– Кои са основните задачи, с които ще се заеме бъдещото Ви управление след формирането на мнозинство в парламента и изпълнителната власт?

– Стабилизирането на държавата, а като цяло възстановяването на държавността. В този смисъл първият сред приоритетите е нетърпящото отлагане на проблемите със съдебната власт и прокуратурата. Сложно, но решимо е решаването на кръга проблеми с енергоизточниците при тежката криза в Персийския залив. Гъвкавите решения при динамичната и непредсказуема конюнктура са неизбежни, за да се гарантира стабилност на доставките, при това на цени достъпни за хората и бизнеса.

– Кое е основното Ви притеснение?

– Опитите (надявам се да са безуспешни) за опорочаване на изборния процес чрез внушения за “външни хибридни влияния” от заинтересовани геополитически фактори, което да предизвика определена апатия в избирателя.