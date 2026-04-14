Голям шестдневен културен фестивал завладява Горна Оряховица след изборите

От 20 до 25 април Горна Оряховица ще се превърне в сцена на книгите, срещите и творчеството. В шестдневния фестивал под мотото „Изкуството оживява там, където думите срещат вдъхновението“ посетителите ги очакват любими български автори, разнообразие от издателства и вдъхновяващи срещи с хора на словото и изкуството.

Организатор на мащабното събитие е сдружение „ЗА Горна Оряховица“, с подкрепата на Общината и партньори, и обещава още творчески работилници, две сцени с богата програма, концерти и участия на вокални, танцови и театрални формации. Основните локации са площад „Георги Измирлиев“, Изложбени зали „Недялко Каранешев“ и „Макс Централ“.

Потвърдили са участие над 20 автори – както местни, така и от цяла България, както и 11 издателства. Сред авторите са Мадлен Алгафари, Ивелина Радионова, Владимир Карамазов, Николета Генова, Веселина Кожухарова, Таня Мезева, Людмила Филипова, Димитрина Благоева, Елица Крестева, Тоня Борисова, Радост Такисиян, Данна Донку, Галена Върбова, проф. д-р Петко Ст. Петков, гл. ас. д-р Борислава Илиева Иванова, доц. д-р Владимир Иванов Донев, Искра Урумова, Росен Петров, Невена Божкилова и Иван Кръстев. Публиката ще има възможност да се докосне и до работата на издателства като „АВИС-БГ“, Университетско издателство ВТУ, „Дъбови листа“, „Костенурко“, „Пурко“, „Унискорп“, „Фют“, Vivabook, „Трейшън прес“, „Книгите на мама“ и „Матилда“.

Активно с изяви ще се включат детски градини, училища и социални институции от града.

Официалното откриване на фестивала е от 10,30 ч. на 20 април, когато ще отбележим 150 години от Априлското въстание. Още първият ден предлага срещи с писателката Веселина Кожухарова и вдъхновяващата Мадлен Алгафари. В Арт зоната от 14 часа е детската творческа работилница с Камелия Венкова „Нарисувай любимия си герой“. На музикалната сцена от 15 часа е срещата с гл. ас. д-р Борислава Иванова на тема „Вдъхновяващи учители в ерата на изкуствения интелект: нови роли и хоризонти“. В същия час е и Книга с автограф с АРТ Клуб „Гайтани“. Концертни изпълнения ще имат ДГ „Щастливо детство“ и „Кантисимо“, а ФА „Сидер войвода“ ще изнесе фолклорна програма.

Акценти в програмата на 21 април са изпълнения на местни творци, среща-разговор с Радост Такисиян за здравословния начин на живот и открита дегустация на най-награждавания български винопроизводител „Домен Бояр“ в „Макс Централ“. На музикалната сцена ще зарадват зрителите танцов състав „Лудо младо“ от Лясковец и Рени Павлинова.

На 22 април ще покажат как се правят крафт изделия – магнити и малки сувенири, за този ден е обявена и работилницата за деца и състезание „Най-бързо редене на пъзел“. Срещи-разговори с Ивелина Радионова – „Български традиции и обичаи“, и с авторката Людмила Филипова, с модератор Димитър Николов, са акцентите на деня.

В четвъртък, 23 април, програмата открива от 10,30 ч. приказно утро – четене на детски приказки от любими български автори с Таня Мезева в ИЗ „Недялко Каранешев“. Учениците от СУ „Вичо Грънчаров“ ще чуят повече за теорията и историята на българската литература от доц. дн Владимир Донев от ВТУ. Ще има среща с авторката Искра Урумова, ще бъде почетено творчеството на Явор Перфанов. Музикално-театралната програма „Словото оживява“ е с главни действащи лица от театралната трупа „Парашкев Парашкевов“ към читалището в Козловец.

Звездните автори, с които ще се срещне публиката в петък, 24 април, са Росен Петков и Данна Донку, а от 19,30 ч. на музикалната сцена ще има рок концерт.

Интригуваща е програмата и в заключителния ден на фестивала – 25 април. Предвидени са още срещи, като тази с Владимир Карамазов, детска дискотека с игри и работилници.

Поканени са всички да станат част от впечатляващия културен маратон.

Ана Райковска