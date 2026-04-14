Хандбалистите на “Локомотив” връчиха златен медал от Купа България на горнооряховския кмет

Кметът на Община Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет Отнян Стоянов посрещнаха в Гербовата зала на Общината състезателите на ХК “Локомотив”, заедно със старши треньора Йордан Димитров и инж. Милена Димитрова от УС на клуба.

Както Борба писа за втори път в своята история „Локомотив“ спечели Купата на България по хандбал за мъже, след като във финалния мач в „Арена Шумен“ надигра домакините от ХК „Шумен 61“. Преди по-малко от месец, същият трофей бе спечелен и от юношите старша възраст на горнооряховския клуб.

Успехът затвърждава позициите на горнооряховската школа като една от водещите в страната. През 2024 г. отборът спечели за първи път от създаването си шампионската титла при мъжете, а през 2025 г. я защити убедително, отново заставайки на върха. Тези успехи са резултат от дългогодишна работа и отдаденост на треньори, състезатели и ръководство, коментира Николай Рашков. Той подчерта, че Общината ще продължи да подкрепя развитието на спорта, подобряване условията за подготовка и изява на местните състезатели.

С бъдещото изграждане на нова зала за баскетбол и хандбал, на хандбалните състезатели повече няма да се налага да играят домакинските си мачове в гр. Бяла, коментира кметът.

Разглеждат се и възможностите с предстоящия вътрешен ремонт на Спортна зала „Никола Петров“ вътрешното пространство да се адаптиране към изискванията за провеждане на срещи по хандбал.