Христо Димитров
Христо Димитров от “Българе” представя в старата столица “Теория за алтернативната загуба” /ВИДЕО/

На 22 април от 19 ч. в Голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе едно по-различно събитие.

Христо Димитров, познат на цяла България като режисьор, хореограф и продуцент на фолклорен ансамбъл “Българе” и създател на незабравимия спектакъл на Самоводската чаршия на Празника на града, ще представи своята книга “Теория за алтернативната загуба”.

„Приятели, с радост ви съобщавам, че след като покорихме София, Пловдив и Габрово, дойде ред и на старопрестолно Велико Търново.

“Теория за алтернативната загуба” не е просто представяне на книга, а представление!

То може и да не промени живота ви, но със сигурност ще ви накара да се замислите за вашите цели, приоритети и смисъл на живота. Само няколко седмици във Велико Търново направихме грандиозен спектакъл на Самоводската чаршия. Сега решихме да ви представим успеха и от другата страна”, посочва Христо Димитров.

Билети за събитието могат да бъдат закупени на касите на „Изипей” в цяла България и в Туристически информационен център – Велико Търново, ул.” Христо Ботев” 5; онлайн – в системата Epay GO. Цена: 10€

