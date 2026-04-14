вторник, април 14, 2026
Издирват крадци на скрап, машина за рязане на дърва и меден казан

БОРБА БГ
Взломна кражба на около 500 кг. алуминиев отпадък от база за преработка на отпадъци от черни и цветни метали край Г. Оряховица разследват служители на местното полицейско управление.
Деянието е извършено в неустановен период от време. Сигнал за случая е получен на 12 април. Извършен е оглед. Започнато е досъдебно производство.
Криминалисти от Павликени издирват апаши, задигнали машина за рязане на дърва и меден казан от наследствен имот в с. Вишовград.
Сигнал за случая е получен в петък. Извършен е оглед. Започнато е досъдебно производство.

