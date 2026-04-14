Къде ще спира токът в сряда, 15 април

На 15.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Павликени – ул. „Шейново”, ул. „Чипровци”, бул. „Руски”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Климент Охридски”, ул. „3-ти март”, ул. „П. Яворов”, ул. „Страцин”, ул. „Иван Маслев”, ул. „П. Славейков”, ул. „1-ви май”, ул. „Мусала”, ул. „Рила”, ул. „Средна гора”, ул. „К. Р. Черкеза”, ул. „Вихрен”, ул. „В. Петлешков”, ул. „Ловец”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Богомил”, ул. „Р. Даскалов”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. Христо Ботев” – №12, ул. „Ал. Тошев”, ул. „Оборище”, ул. „Братя Миладинови”, ул. „19-ти февруари”, ул. „Столетов”, ул. „Раковски”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Сергей Румянцев”, ул. „Ивайло”, ул. „П. Венков”, ул. „Гурко”, ул. „Калоян”, ул. „Тракия”, ул. „Аспарух”, Общински пазар, Фирма МИО, Спортна зала и Закрит плувен басейн, Бившият Градски басейн, Градски Стадион – Павликени, РС Противопожарна Охрана, магазин „Т- Маркет“, магазин „Абсолют + стадиона“ и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП – Бл. жилища Вагрянка, №129, Стадион, Светофари, №126, №122, Долна поляна, Ил. Златев, Пазара, Раковски, Обора, №38, Мелница, МИО.

На 15.04.2026 г., от 14:00 ч. до 15:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Горна Оряховица – ул. „Климен Охридски“ №3 и №5, ул. „Цар Освободител“ №2 до №4 и от №1 до №3, площад „Георги Измирлиев“ №4.

На 15.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Цар Освободител“ от № 2 до № 10.

На 15.04.2026 г., от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица– част от гр. Долна Оряховица, Пречиствателна станция, Баластерна, фирма „Геран“, ТП Контейнерна гара Долна Оряховица, МТП Вилите Долна Оряховица и КТП Пс-ВНЗ Долна Оряховица.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на oбщина Велико Търново с. Никюп – абонатите захранени от ТП 3 Никюп и фирмите в района ЕФ. НИКЕ – РУМЯНА ПОПОВА.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 15:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на oбщина Полски Тръмбеш с. Петко Каравелово – ДП НКЖИ ПОДЕЛЕНИЕ СТ с. Петко Каравелово, Велико Търново АПИ -ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ с. Петко Каравелово, ФвЕЦ Рашо Димитров Рачев с. Петко Каравелово, ФвЕЦ Христо Кирилов Христов с. Петко Каравелово и в района на ТП 3 с. Петко Каравелово.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: с. Долна Липница в района на СТП 1 Д. Липница.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: с. Дичин в района на МТП 7 Дичин.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: с. Долна Липница в района на СТП 7 Север Д. Липница.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: с.Недан в района на СТП 9 Недан.

В периода 15.04.2026 г. – 16.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени: гр. Бяла черква – в района на ТП Запад.