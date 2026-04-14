Пенсионер открадна рейс от автогарата в Свищов, бързал да се прибере на село

Противозаконно отнет автобус установиха служители на РУ – Свищов. В неделя следобед в полицейското управление е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец.

След минути возилото е спряно за проверка. Оказало се, че превозното средство е било противозаконно отнет от автогарата в крайдунавския град.

Извършител на деянието е 75-годишен от с. Козловец. Пред разследващите той заявил, че бързал д а се прибере на село. Отишъл на автогарата, видял един от автобусите, че е отворен и с ключове на таблото и потеглил.

По случая е започнато е бързо производство под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново. На извършителя ще бъде направена психиатрична експертиза.

Веселина АНГЕЛОВА