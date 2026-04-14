Пълен ремонт на читалището в столицата на баницата

Ремонт на сградата и въвеждане на мерки за енергийна ефективност предстои за читалище „Градина – 1894“ в горнооряховското село Върбица.

За културната институция, която е в основата на прочутия международен кулинарен Празник на дрипавата баница, проектът е на стойност 163 000 евро, от които Община Горна Оряховица осигурява 94 565 евро и още 6000 евро за строителен надзор. Останалото финансиране е от „Красива България“.

Разрешението за строеж беше издадено през 2025 г. и миналата година бе изпълнен частично първият етап – ремонт на покрива над сцената, ремонт на западния скат над големия салон и на югоизточния скат на сградата. По този първи етап остава да се изпълни изграждането на нова мълниезащита.

Предстои подобряване енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда. Ще бъде извършен ремонт на източния и северния скат на покрива. За осигуряване на достъпна среда ще бъде изградена нова рампа за хора с увреждания към сградата.

Предвижда се подмяна на съществуващата дограма на цялата сграда с нова, ремонт отговаряща на съвременните изисквания за топло- и шумоизолация, ремонт и обновяване на библиотеката, на изложбената зала, на обслужващите и административни помещения. Има и частични довършителни работи като шпакловки, боядисване, подови настилки и други.

Народно читалище „Градина – 1894“ се състои от 3 корпуса и представлява масивна сграда с разгъната застроена площ от 1030 кв. м, на два етажа, с частично вкопан сутерен. Подовата конструкция е стоманобетонова плоча. Покривът е скатен, таванската конструкция е дървена, с т.нар. каратаван. Покривът заедно с водоотвеждащите елементи, дограмите и таваните е силно компрометиран. Заради дългогодишните течове по таваните са се образували дупки, по стените има мокри петна.

Независимо от лошата материална база, 130-годишното читалище в с. Върбица е посещавано от много деца, младежи, възрастни хора, пенсионери, самодейни състави и неформални групи.

Обновяването на читалището ще подобри условията за самодейците, ще разшири възможностите за културни и туристически събития и ще повиши привлекателността на населеното място.

Ана РАЙКОВСКА