Пораснал възпитаник на селско училище ремонтира безвъзмездно покрива на школото

С БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВОЯ СМЕТКА възпитаник на ОУ „Христо Ботев“ в Ресен ремонтира покрива на училището.

Мартин Цонев и бригадата му помогнаха за отстраняването на компрометираните участъци, за да може учебният процес да продължи нормално. Това се случи в навечерието на Великден, докато децата са във ваканция. Благодарение на жеста му, учениците ще се върнат в клас и ще усвояват знания в сградата без течове и дискомфорт.

До увреждането на покрива се стигнало след поройните дъждове, които се превърнаха в ежедневни през последния месец. Валежите компрометирали конструкцията на няколко месеца и се стигнало до теч в една от учебните стаи.

От ръководството на школото потърсили специализирана помощ и се обърнали към Мартин Цонев и бригадата му за ремонт и изграждане на покриви.

„Без колебание Мартин откликна и с неговите момчета работиха усърдно, за да отстранят всички повреди и да върнат спокойствието в нашето училище. Но това, което истински ни трогна, беше неговото решение – Мартин, който също е възпитаник на нашето училище, отказа да приеме каквото и да било възнаграждение. Той дари своя труд, време и вложените материали от сърце и с обич към мястото, където е израснал“, информират от училището.

От екипа на школото изказват благодарност за достойната постъпка и напомнят, че най-големите уроци не се случват в класната стая, а в делата на хората около нас.

„Такива постъпки ни вдъхновяват, трогват и ни дават вяра, че заедно можем да съграждаме не само покриви, но и по-добро бъдеще за общността ни“, допълват от учебното заведение.

Галина ГЕОРГИЕВА