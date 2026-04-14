Повдигнаха обвинение на собственик на нелегална кланица, произвел близо 20 000 килограма месо

43-годишен криминално проявен и осъждан от с. Ново село е обвинен в нарушаване на правилата за обработка, съхранение и търговия с животни и храни .

В хода на разследването служители на ОДМВР – В. Търново са събрали достатъчно данни, че на 7 април 2026 г. в животновъден обект в землището на Дебелец той е нарушил правилата за преработка и търговия с животни и храни, като произвел 15 875 кг. замразено месо и 3 414 кг. охладено, без нужната регистрация и одобрение и по този начин е изложил живота и здравето на другиго на опасност.