Крими

Повдигнаха обвинение на собственик на нелегална кланица, произвел близо 20 000 килограма месо

43-годишен криминално проявен и осъждан от с. Ново село е обвинен в нарушаване на правилата за обработка, съхранение и търговия с животни и храни .
В хода на разследването служители на ОДМВР – В. Търново са събрали достатъчно данни, че на 7 април 2026 г. в животновъден обект в землището на Дебелец той е нарушил правилата за преработка и търговия с животни и храни, като произвел 15 875 кг. замразено месо и 3 414 кг. охладено, без нужната регистрация и одобрение и по този начин е изложил живота и здравето на другиго на опасност.
След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем.

Вижте още

Засякоха дядо да шофира нерегистриран лек автомобил

БОРБА БГ 426 четения 2

Агресивен мъж нарушил заповед за защита от насилие и дръзнал да тормози жена си

БОРБА БГ 495 четения 0

Иззеха канабис от къща в Крушето

БОРБА БГ 255 четения 0

