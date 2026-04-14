Проф. Костадин Ангелов: „Велико Търново ще диша чист въздух – щом здравето е застрашено, милионите в завода нямат значение“

При ГЕРБ „Кроношпан“ бе спрян заради жалбите на великотърновци, хората виждат кой го пусна отново

Когато здравето на хората е застрашено, няма значение колко милиона са инвестирани в даден завод. Велико Търново ще диша чист въздух – този приоритет на ГЕРБ е категоричен. Това подчерта проф. д-р Костадин Ангелов – водач на листата на ГЕРБ-СДС. Темата той обсъжда с десетки граждани и в кв. „Бузлуджа“, и в кв. „Чолаковци“ – най-засегнатите от работата на завода на „Кроношпан“.

„Три училища, три детски градини, дом за стари хора, 18 000 жители на Велико Търново са засегнати от задушливи миризми, усещане за лютивост в гърлото, един пръст прах по терасите, прозорците, по автомобилите. Знам отлично всичко това. Още през 2022 година обещах на Велико Търново – в старата столица ще се диша чист въздух. ГЕРБ управлява чак през 2025 година. И след трудна битка за здравето резултат имаше – комините спряха“, казва проф. Ангелов.

И припомня: „На 16 януари замърсяващата ПДЧ линия на завода бе пломбирана. Това бе победа – не за една партия, а за нашия град. Благодарение на твърдата позиция на държавата, на проверките, включително – две извънредни, на политическата воля и на подкрепата на министъра на околната среда и водите в правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков. Най-важното – благодарение и на гласовете на хиляди граждани, които не замълчаха“.

Чистият въздух над Велико Търново отново се оказа мираж с идването на служебното правителство на Гюров и ПП-ДБ. Няма и 10 дни след смяната на властта – комините на „Кроношпан“ отново запушиха, а линията за МДФ, която не можеше да работи без ПДЧ инсталациите, бе пусната.

Оттогава досега сигналите от великотърновци не спират. И в РИОСВ, и в Община Велико Търново. Кметът Даниел Панов изрично настоя пред служебния министър на екологията Юлиян Попов да вземе същите мерки, както го направи предшественикът му по времето на ГЕРБ и Желязков. Реакция от МОСВ обаче няма – така, както бе три години от 2022 до 2025 година. Време, в което отново управлява ПП-ДБ, а сигналите срещу „Кроношпан“ не спират.

Проф. Костадин Ангелов е категоричен: „Продължава ли „Кроношпан“ да застрашава здравето на великотърновци, има ли ГЕРБ възможност да направи правителство след 19 април, хората трябва да знаят – ще спрем и линията за МДФ. Ако ръководството на „Кроношпан“ не може да гарантира безопасността на гражданите и не спазва стандартите – този път към пломбата ще бъде добавен и катинар на целия портал. Екологичното законодателство и екологичните норми трябва да се спазват“, казва проф. Костадин Ангелов. И завършва с ясното послание: правилата са ясно разписани и важат за всички . без изключения.

