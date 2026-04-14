Първият Великден в евро у нас премина при цена на агнешкото месо с около 15 на сто по-висока спрямо 2025 г., отчита САПИ

Първият Великден в евро в България премина при цена на агнешкото месо с около 15 на сто по-висока спрямо 2025 г.

Това сочи обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) за петнадесетата седмица (към 8 април) на 2026 г. Данните обхващат 28-те области в страната и не включват промоционални цени по магазините.

Месо и яйца

Агнешкото месо остана водещата ценова тема в навечерието на празника. Данните от мониторинга потвърждават задържане в диапазона 15,40-16,65 евро за килограм при различните части – агнешко месо, бут и плешка. Националната овцевъдна асоциация предупреди за дефицит от около 70 000 агнета на вътрешния пазар, а около 20 000 домакинства са принудени да търсят внос – новозеландско, македонско или румънско агнешко. Сравнено с миналогодишната Великденска кошница, когато агнешкото се предлагаше при 13-14 евро за килограм, поскъпването достига над 15 на сто.

Свинското месо запазва стабилност. Бутът без кост е средно 6,64-6,95 евро за килограм (в зависимост от разфасовката), врат без кост – около 7,95-8,42 евро за килограм, при нулево национално отклонение. Регионалният диапазон е добре познат: Разград и Силистра предлагат по-ниски нива, докато Видин, Враца, Монтана и Перник са сред по-скъпите области.

Пилешкото месо – охладено и замразено – се задържа стабилно при 4,29-4,37 евро за килограм, пилешко филе охладено – 8,21-8,42 евро за килограм. Пилешките бутчета и замразеното пиле не показват предпразнично ценово напрежение.

Яйцата се движат при 0,29-0,32 евро за брой за стандартни клас M, 0,31-0,35 евро за брой за клас L, а биологичните достигат 0,53-0,59 евро за брой. Съюзът на птицевъдите потвърди, че пазарът е добре обезпечен с родно производство и рязък скок не се очаква въпреки засиленото великденско търсене, но предупреди, че по-сериозното поскъпване на годишна база е общоевропейска тенденция.

Млечни продукти

Прясното краве мляко в бутилка е средно 1,65 евро за литър, в тетрапак – 1,60 евро за литър, без седмично отклонение. Прясното мляко 3,2-3,8 процента е средно 1,70 евро за литър – устойчивост, потвърдена и от предходните седмици.

Киселото мляко (400 г, 2 процента) е 0,68-0,76 евро за брой, като биологичното (БДС) достига 0,89 евро за брой. Вакуумираното краве сирене е средно около 10-11,03 евро за килограм, кашкавал „Витоша“ (голяма пита) – 10,23-11,08 евро за килограм (вакуумиран – 13,15 евро за килограм). Овчето сирене вакуумирано е средно 15,18-15,98 евро за килограм – традиционно значително по-скъпа алтернатива. Сиренето в опаковка 400 грама е около 4,82-5,13 евро за брой – ниво, формирано и от великденското търсене.

Асоциацията на млекопреработвателите предупреди, че въпреки временния спад в цените на суровините, крайните потребители трудно усещат облекчение, а в следващите месеци се очаква ново поскъпване при млечните продукти под натиска на нарастващите заплати в сектора.

Варива, брашно и хляб

Категорията е в зона на устойчива стабилност за трета поредна седмица. Захарта е средно 1,20-1,26 евро за килограм, оризът е около 2,37-2,43 евро за килограм, зрелият фасул – 3,05-3,09 евро за килограм, лещата – 2,79-3,07 евро за килограм.

Брашното тип 500 е 0,93-1 евро за килограм, а олиото е 1,77-2 евро за литър. Белият хляб е 1,52-1,69 евро за килограм, хлябът „Добруджа“ – 1,52–1,59, типовият хляб – 1,53-1,55 евро за килограм. Регионалните разлики при хляба са устойчиви: в Североизточна България (Разград, Силистра, Търговище) нивата са по-ниски, докато столицата и Северозападна България задържат по-висок ценови праг.

Плодове и зеленчуци

Предпразничният пазар е белязан от ценово раздвояване. Оранжерийните домати поддържат нивото от около 3,27 евро за килограм, достигнато след скока от 25 на сто предходната седмица – пикът на оранжерийните производствени разходи съвпада великденското търсене. Оранжерийните краставици са около 3,72-3,75 евро за килограм след ръст с 29 на сто в предходния период. Пресните чушки – зелени и червени – са средно 4-4,50 евро за килограм.

Чесънът е 5,08-5,31 евро за килограм (+3 на сто), зеленият чесън – 0,93 евро за брой (+6 на сто). Печурките са около 4,03 евро за килограм, патладжаните – 3,61 евро за килограм, тиквичките – 3,34 евро за килограм.

При плодовете ягодите поддържат нивото от 8,77-8,81 евро за килограм – предлагане в ограничен брой региони. Ябълките са 1,83-1,94 евро за килограм, портокалите – 1,50-1,91 евро за килограм, мандарините – 1,79-2,07 евро за килограм, лимоните – 2,50-2,54 евро за килограм. Цитрусовите плодове показват успокоение спрямо зимния ценови пик, картофите са стабилни при 0,89-0,93 евро за килограм.

БТА