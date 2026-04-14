С нов трактор за 50 000 евро ще се грижат за хубавия облик на едно от най-поддържаните местни села

Галина Георгиева

КМЕТСТВО НОВО СЕЛО СЕ СДОБИ С КОМБИНИРАН ТРАКТОР ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ. Посрещането на техниката се превърна в празник, а придобивката е чакана от местните повече от 10 години.

Специализираната машина беше осветена от отец Илия и приветствана с голяма радост от кмета Христо Христов и жителите на селото.

С новия трактор в малкото населено място ще успяват да поддържат зелените площи в приветлив вид, а през зимата ще почистват улиците от сняг.

Машината беше осигурена по проект на кметството, а инвестицията възлиза на 50 000 евро от бюджета на Община Велико Търново. Техниката е доставена от „Меркурий АГРО и КО“ ЕООД, оторизиран представител на трактори SOLIS за България.

Тракторът беше предаден лично от кмета инж. д-р Даниел Панов. Той изтъкна, че придобивката за Ново село надгражда местните политиките в подкрепа и развитие на населените места и програмата за местни инициативи, която Общината реализира последователно от 2012 г.

„Поздравих новоселци за примера, който дават, и им пожелах да бъдат винаги така сплотени. Показателен е примерът с рампата за достъпна среда към читалището, която се изгражда с доброволен труд от новоселчани и с дарения“, коментира градоначалникът.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

Вижте още

15 лв. става входът за Царевец

Три мобилни автоматични станции ще мерят въздуха във Велико Търново

БОРБА БГ 192 четения 0

Илияна Йотова е новият Doctor honoris causa на ВТУ

Михаил Михалев 333 четения 6
информационен център

Туристическият информационен център се разпада, ремонтират го с 30 000 лв.

БОРБА БГ 1665 четения 0

