С проекти за над 381 000 евро Горна Оряховица и Свищов ще подкрепят развитието на деца с таланти

Общините Горна Оряховица и Свищов са с одобрени проекти за финансиране по програма „Образование“ 2021-2027 на МОН за подкрепа развитието на талантливи деца.

Горнооряховският проект „Таланти GO“ за над 382 000 евро има за цел да създаде устойчиви възможности за развитие и изява на талантливи деца и ученици от общината.

Инициативата предвижда създаването на академии и обучителни програми в ключови области като изкуства, музика, спорт, чужди езици и STEM технологии, чрез които учениците ще могат да развиват своите умения, интереси и творчески потенциал.

Планира се участие на 1752 деца и ученици от общината, като специален акцент е поставен върху приобщаването на ученици от уязвими групи, които ще бъдат активно включени в образователни, културни и спортни дейности.

Проектът включва различни академии и инициативи, сред които: Академия „Млади историци и археолози“ към Общински музей – Горна Оряховица; Академия по роботика и STEM занимания; WORLD in HORECA – обучение по английски език и предприемачество в кулинарния сектор; Шах академия „Асеневци“; Академия „Локомотив GO“ – спорт и футбол, и Академия по музика и народно пеене с народната певица и писателка Веселина Кожухарова.

Ученически лагери и образователни инициативи, свързани с природата и културно-историческото наследство, които ще се провеждат от екип на НВУ „Васил Левски“.

Като част от подготовката на проекта Община Горна Оряховица е привлякла изявени личности и специалисти от региона, които ще участват като ментори и обучители в различните академии. Чрез споделяне на своя опит, знания и професионални умения те ще работят директно с учениците и ще ги вдъхновяват да развиват своя талант и потенциал.

Проектът е част от стратегическата рамка на екипа на заместник-кмета по хуманитарни дейности и спорт Петя Иванова, насочена към повишаване на знанията, уменията и нагласите на децата и младите хора в общината, както и към системна подкрепа на образованието, спорта и културата.

„Училището е основата, но ние трябва да се грижим да я надграждаме, за да имаме едно по-образовано общество в бъдеще“, коментира зам.-кметът.

Дейностите ще се реализират в партньорство с училища, читалища, културни институции, спортни клубове и местния бизнес. Част от изявите на учениците ще бъдат включени и в събития от културния календар на Община Горна Оряховица, като фестивали, конкурси, изложби и ученически форуми.

ПРОЕКТЪТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ Е ОДОБРЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ С 381 ХИЛЯДИ ЕВРО

Проектът на Община Свищов с наименование „Програма за подкрепа и развитие на даровити деца и ученици в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици, насочена към насърчаване на приобщаването и равния достъп до възможности за всички деца и младежи в общината“ е на обща стойност 381 097,33 евро.

Основната цел на инициативата е насочена към системното развитие, разгръщане и активна изява на индивидуалните способности и таланти на децата и учениците чрез осигуряване на равен достъп до разнообразни извънкласни и клубни дейности в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждоезиковото обучение.

Планираните дейности включват организиране на академии, конкурси, майсторски класове, изложби, концерти, театрални постановки, хакатони и други практически инициативи, които ще предоставят възможност на участниците да прилагат придобитите знания и умения в реална среда, да развиват творческо мислене и практически компетенции.

Проектът поставя специален акцент върху приобщаването и гарантира участието на всички 3132 деца и ученици в община Свищов, като цели преодоляване на съществуващите бариери пред достъпа до качествени образователни, културни и спортни дейности.

Ана РАЙКОВСКА