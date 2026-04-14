вторник, април 14, 2026
Последни:
Спорт

ШК „Етър“ без медал от шампионата по класически шах при подрастващите

БОРБА БГ 4 четения 0 Comments

През ваканцията в Сливен се проведоха Държавните индивидуални първенства по класически шах за деца и юноши от 12 до 18 години. ШК „Етър“ участва със шестима състезатели.

„Този път не успяхме да се преборим за медал сред огромната конкуренция, но сме в “златната среда”.

Алекс Енев до 16 години изпусна своя шанс за призовата тройка и завърши на 5-то място с 3,5 точки от 7 кръга.Той беше в борбата за медали до последно. В същата възраст Петър Симеонов е с 3 точки.

Виктор Стоядинов до 14 и Явор Нончев до 18 години се класираха на 7 място с по 3,5 точки.

Веселин Ангелов завърши 8-ми до 12 години с 5,5 от 9 възможни точки. Това бе и най-масовата група, в която до последно не се знаеха имената на медалистите.

Нашите момчета бяха с година по-малки във възрастовите си групи.

Благодаря на всички участници и родители, че отделиха време, сили и средства!“, коментира старши треньорът Светла Йорданова.

 

Вижте още

„Етър ВТ“ освободи Кристиян Кънчев и Юлиян Райков от първия отбор

БОРБА БГ 413 четения 0

Голове и червени картони на старта на Областна група „Юг”

БОРБА БГ 398 четения 0

В Горско Ново село си спретнаха гонитба в резултата

БОРБА БГ 49 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *