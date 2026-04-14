Общински съветници спешно гласуват 37 072 евро, за да не остане на тъмно болницата в Павликени

Сумата се отпуска като парична вноска за увеличаване на капитала на лечебницата

СЛЕД МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ И МБАЛ „ПАВЛИКЕНИ“ СЕ СБЛЪСКВА С НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СИ ПЛАТИ СМЕТКАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.

Непосилната фактура е на стойност 37 072 евро за потребление на ток в периода 15 януари – 15 март. Заради надвисналата опасност над клиниката управителката на лечебното заведение д-р Ренета Кръстева отправи молба към кмета на Павликени инж. Емануил Манолов за увеличаване капитала на общинското дружество чрез парична вноска от страна на едноличния собственик.

В писмото си д-р Кръстева посочва, че болницата е изправена пред финансови затруднения, свързани с покриването на текущи разходи, ремонтни дейности на апаратура и осигуряване с лекарства и медицински консумативи. Заради инфлацията и непроменените цени на клиничните пътеки клиниката не разполага със средства да си плати тока.

За да бъде отпусната финансовата помощ, предстои извънредно заседание на Общинския съвет в Павликени. Апелът на градоначалника е предложението да бъде подкрепено от мнозинството от местните парламентаристи.

„Грижата за здравето на жителите на Община Павликени винаги е била и ще остане наш най-висок приоритет. От над 14 години водим битка за запазването на общинската ни болница. Отговорността ни в случая е още по-голяма, защото в нея се лекуват и жителите на община Сухиндол“, посочва инж. Манолов.

Въпреки затрудненията кметът изтъква, че ситуацията е под контрол и болницата функционира нормално. По думите му няма затворени отделения и Общината няма да допусне компромис с достъпа до здравни грижи.

Галина ГЕОРГИЕВА