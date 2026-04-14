Таекуондисти от Велико Търново тренираха на 1300 метра надморска височина

Великотърновски таекуондисти бяха част от спортно-подготвителен лагер, проведен в сърцето на Родопите, на 1300 метра надморска височина. Подготовката премина съвместно с клубове като: Таекуондо Академия Пловдив, Таекуондо Академия Пазарджик, Таекуондо клуб “Тракиец”, Таекуондо клуб “Брестовица” и Таекуондо клуб “Инвикта” – гр. Горна Оряховица. В интензивните заниания се включиха над 100 състезатели – обединени от стремежа към развитие, усъвършенстване и постигане на високи спортни резултати.

Лагерът премина под ръководството на треньорите: Димитър Тончев, Костадин Бенчев и Николай Ненчев, както и местните треньори от Велико Търново и Горна Оряховица – Пламен Николаев и Стефан Купичков. Под тяхното ръководство, участниците преминаха през разнообразни тренировъчни модули, включващи техническа подготовка, развитие на физическа издръжливост, тактическо мислене и интензивни спаринги с представители на различни клубове.

По време на лагера великотърновските таекуондисти имаха възможност не само да усвоят нови техники и да усъвършенстват вече придобитите умения, но и да подобрят значително своята физическа форма. Съвместните тренировки и спаринг срещи създадоха отлична среда за обмен на опит, изграждане на нови контакти и израстване както в залата, така и извън нея.

Високопланинските условия допринесоха допълнително за натоварването и адаптацията на състезателите, като засилиха тяхната издръжливост, дисциплина и психическа устойчивост. Именно тези качества са в основата на успеха във всеки спорт – и този лагер още веднъж показа, че великотърновските таекуондисти вървят уверено по пътя на развитието.

Участието в подобни инициативи е ключово за изграждането на силни и подготвени състезатели. Именно чрез такива лагери се трупа ценен опит, развиват се умения и се изграждат навици, които трудно се постигат в стандартната тренировъчна среда. Подобни събития дават възможност за реална преценка на нивото и насока за бъдеща работа, като същевременно създават мотивация за развитие и усъвършенстване.