Търновец пострада при пожар в дома си, предизвикан от климатик
43-годишен мъж е пострадал при пожар в дома си, който бил предизвикан от неизправен климатик. Инцидентът станал на 14 април призори на ул. „Иларион Драгостинов“ във Велико Търново.
В 04:54 часа стопанинът усетил, че вътрешното тяло на климатика се е запалило и подал сигнал на телефон 112. Веднага след това се опитал да изгаси пламъците, но получил обгаряния по ръцете.
На местопроизшествието след минути пристигнали две пожарни с петима огнеборци, които потушили огнената стихия.
При пожара са унищожени домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, а 70 кв.м. стени са опушени. Жилището е спасено от изпепеляване.
Веселина АНГЕЛОВА