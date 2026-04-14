Търновец пострада при пожар в дома си, предизвикан от климатик

43-годишен мъж е пострадал при пожар в дома си, който бил предизвикан от неизправен климатик. Инцидентът станал на 14 април призори на ул. „Иларион Драгостинов“ във Велико Търново.

В 04:54 часа стопанинът усетил, че вътрешното тяло на климатика се е запалило и подал сигнал на телефон 112. Веднага след това се опитал да изгаси пламъците, но получил обгаряния по ръцете.

На местопроизшествието след минути пристигнали две пожарни с петима огнеборци, които потушили огнената стихия.

При пожара са унищожени домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, а 70 кв.м. стени са опушени. Жилището е спасено от изпепеляване.

Веселина АНГЕЛОВА