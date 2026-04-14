вторник, април 14, 2026
Търновец пострада при пожар в дома си, предизвикан от климатик

43-годишен мъж е пострадал при пожар в дома си, който бил предизвикан от неизправен климатик. Инцидентът станал на 14 април призори на ул. „Иларион Драгостинов“ във Велико Търново.

В 04:54 часа стопанинът усетил, че вътрешното тяло на климатика се е запалило  и подал сигнал на телефон 112. Веднага след това се опитал да изгаси пламъците, но получил обгаряния по ръцете.

На местопроизшествието след минути пристигнали две пожарни с петима огнеборци, които потушили огнената стихия.

При пожара са унищожени домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, а 70 кв.м. стени са опушени. Жилището е спасено от изпепеляване.

Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Разбиха домашна лаборатория за дрога на 18-годишна

БОРБА БГ 1706 четения 0

Заловиха водач, употребил амфетамин и метаамфетамин

БОРБА БГ 462 четения 0

Пациент отмъкна кабел за 500 лв. от болницата в Горна Оряховица

БОРБА БГ 104 четения 0

