Втори случай на ХИВ през април във Великотърновско

ДИАГНОСТИЦИРАХА ВТОРИ ЗА МЕСЕЦА ПАЦИЕНТ С ХИВ ИНФЕКЦИЯ В ОБЛАСТТА. Случаят е засечен в периода 6 – 14 април, става ясно от бюлетина на РЗИ във Велико Търново.

Носителят на заразата е от община Стражица.

От официалната информация не става ясно дали новият случай има връзка с констатирания от седмицата 30 март – 5 април, който е регистриран на територията на община Сухиндол.

Пренасянето на болестта става по кръвен и сексуален път, както и от майка на бебе.

Междувременно Би Би Си разгласи, че над 300 деца са заразени с ХИВ в болница в Пакистан след употреба на замърсени спринцовки за повторна употреба.

Актуалните данни на РЗИ показват още, че през отчетения период са установени също двама с вирусен хепатит Б, 12 лица с варицела, 1 – със скарлатина, двама с ентероколит, 1 – ротавирусен гастроентерит, и 18 случая на остри респираторни заболявания.

Галина ГЕОРГИЕВА

