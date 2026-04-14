Започва строителството на автомагистрала „Хемус“ – от Павликени до Велико Търново

Започва строителството на шестия лот на автомагистрала „Хемус“, който започва от Павликени и стига до пътя Велико Търново – Бяла.

Дължината му е почти 33 километра. Отсечката обаче се очаква да е готова най-рано през 2030 година при нормално финансиране.

Този участък е важна връзка за Централна Северна България. Пътят София – Велико Търново е една от натоварените отсечки. Над 50 години след първата копка на магистрала „Хемус” последната реално построена отсечка свършва при пътен възел „Дерманци” в Ловешка област.

„Надявам се до една седмица, най-късно две, да подпиша разрешение за строеж за лот 6, което на практика означава да започне да се строи до оста Бяла – Велико Търново. Би трябвало до 2030 година магистралата да бъде завършена“, каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Шестият лот на магистралата е дълъг почти 33 километра. Започва от Павликени и завършва при пресичането с пътя Русе – Велико Търново в района на село Куцина.

За да продължи към Търговище обаче, има още работа. Служебният министър обясни, че трябва да се направят подробни устройствени планове, допроектиране и др. Но допълни, че трасето на пътя вече е уточнено.