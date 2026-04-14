Злато и сребро за „Етър Атлетик“ от „Търново Ултра“

Два медала спечели СК „Етър Атлетик“ от чаканото от бегаческата общност състезание „Търново Ултра“.

В него великотърновският клуб имаше двама участници в по-дългите дистанции. На 14 километра Станислав Рашков завърши на второ място, като остана съвсем малко зад победителя Валентин Шишков.

Старши треньорът на отбора Стоян Владков стартира в най-дългата дистанция от 51 км и успя да финишира първи, поставяйки и рекорд на трасето. На същата дистанция при жените първа е Моника Филипова.

За втора поредна година беше организирано и детско бягане, където малките и по-големи състезатели на клуба се представиха отлично и показаха, че дългите бягания също могат да бъдат тяхна сила, съобщиха от „Етър Атлетик“.

