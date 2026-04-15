3-минутна техника срещу стрес и спа на открито са част от първия фестивал на здравословния начин на живот

На три локации във В. Търново ще има 28 интересни събития

СТАРАТА СТОЛИЦА ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА, ТЪРСЕЩИ БАЛАНС МЕЖДУ ТЯЛО, УМ И ДУХ.

Фестивалът „Здравей, здраве“ ще събере десетки специалисти, практици и ентусиасти, които ще покажат, че грижата за здравето може да бъде достъпна, естествена и приложена в ежедневнието. Форумът ще се състои на 25 и 26 април.

Събитието е част от националната мрежа, стартирала през 2010 г. в Пловдив. То има образователна и некомерсиална цел. Ще се проведе паралелно на три локации – читалище „Надежда- 1869“, двора на Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и Центъра за приложни изкуства и занаяти „Къщата“.

В програмата са залегнали 28 събития – лекции, демонстрации, работилници и активности на открито. Всички прояви са обдинени около каузата за превенция и възстановяване на здравето. Темите обхващат широк спектър – от управление на стреса и тревожността през хранене, родителство, разграничаване от зависимости, грижа за почвата, хомеопатия и др.

Сред акцентите е представянето на лесни и ефективни техники за самопомощ. Една от тях е за справяне със стреса само за 3 минути.

„Моята мотивация беше да разпространя сред максимално много хора практика, която помага при стрес и тревожност“, споделя Ивелина Попкръстева, предприемач и част от организаторите.

„Искаме да създадем общност от хора, които се интересуват от превенция и осъзнат живот“, допълва Гергана Каранедева, икономист и психолог, също сред двигателите на инициативата.

Генераленият спонсор Петър Грамов пояснява, че вече е участвал в други събития от мрежата „Здравей, здраве“ и дори е имал намерение да създаде организацията в болярския град още преди 3 години. Той споделя своя личен опит с употребата на йонизирана вода с антиоксидантни свойства. По думите му благодарение на нея, се е родило неговото дете.

Лекционната част ще се състои в читалището, а всички лектори участват без хонорар.

Особен интерес се очаква към зоната на открито в двора на хуманитарна гимназия, където ученици се изградят своеобразен спа център. Ще правят масажи, козметични процедури и демонстрации на грижа за тялото.

В рамките на фестивала ще има арттерапевтични работилници, горене на калории с танци и много практически демонстрации. Посетителите ще се научат как да разпознават качеството на храната и как да измерват съдържанието на захар в продуктите.

На място ще има базар със здравословни храни, напитки, козметика и услуги.

Участие ще вземат боуен специалисти, инструктор по арома пилатес и други.

Зад организацията стои доброволчески труд, а входът за посетителите е безплатен.

Мотото на събитието е вдъхновено от цитат на Петър Дънов: „Най-важното в този свят това е животът“.

„Правим фестивала с чисти намерения, за да се инфомират хората. Да научат методи, които могат да прилагат в ежедневието си. Искаме да свържем специалисти от местната общност с нуждаещите се“, казва още Ивелина Попкръстева.

Всички лекции ще бъдат заснети и качени в Ютуб канала на фестивала.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката