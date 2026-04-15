Арх. Йордан Терзийски: „Първата стъпка е да спрем корупцията и безобразията, които изядоха доходите на българите“

„Време е да изхвърлим ГЕРБ и ДПС от властта. След свалянето на корупционното правителство сега трябва да направим и следващата крачка, като излезем и гласуваме за една по-свободна, по-справедлива и по-богата България“, заяви водачът на листата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за МИР 4 Велико Търново за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„Имаме ясен план за управлението на България и сме показали, че дори и в условия на криза можем да сме в помощ както на бизнеса, така и на всеки българин. Правителството „Желязков“ бръкна в джоба на всеки гражданин, като увеличи цената на тока и водата и повиши продуктовите такси. Сега наша отговорност е да повишим доходите на българите и да предприемем мерки срещу ефекта от високите цени на горивата и бездействието на регулаторните органи, които допуснаха този удар върху гражданите“, допълни арх. Терзийски при представянето на предизборната програма на коалицията пред жителите на областта.

Представителите на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ представиха конкретни антикризисни мерки и се обявиха категорично срещу опитите с популизъм и демагогия да се решават важните въпроси за хората.

„Българите разбраха, че не трябва да чакат и да вярват на спасители. Всички трябва да поемем отговорност и да спасим държавата от прегрупиращата се олигархия“, заяви Йордан Терзийски и призова всички отговорни граждани да излязат и да гласуват на 19 април.