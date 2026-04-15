Димитър Николов в „Захарни заводи“: „Държавата е на пауза, бизнесът очаква решения“

Ръководството на „Захарни заводи“ АД призова политическите лидери да подхождат с разум, далновидност и отговорност в своите решения, като поставят стабилността на икономиката сред водещите си приоритети.

В условия на глобална несигурност бизнесът се нуждае от предвидима среда, ясни правила и диалог между институциите и частния сектор. Само чрез балансирани политики и сътрудничество може да се гарантира устойчив растеж, защита на работните места и дългосрочно развитие.

Около горепосочените тези се обединиха председателят на Надзорния съвет инж. Георги Узунов, изпълнителният директор на дружеството Валентина Ралева и мениджърският екип при среща с кандидата за народен представител от ГЕРБ-СДС Димитър Николов. На срещата бяха също областният координатор на ГЕРБ инж. Даниел Панов и екскметът и настоящ общински съветник в Горна Оряховица инж. Добромир Добрев. Даниел Панов и Добромир Добрев също бяха категорични, че в момента никой в държавата не знае какво и как трябва да прави, за да осигури нормална бизнес среда.

По времето на ГЕРБ се работеше. Преди 2025 г. всичко беше затлачено от предходните 4 г. управление. През 2025 г. имаше рестарт на държавата, нещата се отпушиха – с Плана за възстановяване и устойчивост, със санирането и пр., което даде глътка въздух и на икономиката, и на местната власт. А местната власт е най-близо до хората и най-добре познава проблемите им във всички сфери. В момента няма никаква експертност, никаква визия за управление, което влияе на всички направления и в публичния, и в частния сектор. ГЕРБ-СДС има подготвени кадри, а в лицето на Димитър Николов Горна Оряховица и регионът имат своя застъпник, сподели инж. Даниел Панов.

Димитър Николов е съвсем наясно с проблемите, които среща „Захарни заводи“ АД. Впрочем в едно или друго качество Николов следи и подкрепя развитието на дружеството още от 2005 г., когато като журналист отразява битката за захарните квоти, след това като председател на Общинския съвет в Горна Оряховица в периода 2019 – 2021 г. и като народен представител в седем поредни парламента. Като такъв, винаги застава на страната на всяка инвестиционна инициатива на дружеството.

В момента държавата е сложена на пауза и пропуска много.

Живеем в споделена безотговорност, от която потърпевши са всички. Приемам моите срещи с вас като знакови, защото „Захарни заводи“ не само е структуроопределящо дружество, то определя микроклимата в града, общината, региона. Наясно съм с проблемите, с които се сблъсквате заради вносната захар и войната между Иран и САЩ и отражението й върху цените на горивата. Обстановката е сложна и от нея държавата могат да изведат само перфектно подготвени експерти. Нямаме нужда от поредния Парламент за еднократна употреба, категоричен бе Димитър Николов.

Николов, който е с преференциален номер 103 в листата на ГЕРБ-СДС, е категоричен още, че общините не следва да се развиват като отделни единици, а като допълващи се.

Велико Търново е историческа и духовна столица, вярвам, че има капацитета да стане и европейска културна столица, Велико Търново е естественият областен административен и образователен център, а Горна Оряховица е икономическото сърце на региона. Затова основно за мен е да работя за силен регион така, че областта да стане водещ център в Северна България, каквито са Пловдив и Стара Загора за Южна. Това обаче няма как да стане без силни институции. Защото без силни институции няма как да имаме силна държава, сподели още Димитър Николов. И допълни, че ГЕРБ не дели общините според това от коя партия е кметът.

Следващите две години ще са изпитание за компаниите и тяхното оцеляване. Затова ви призоваваме да подкрепите ГЕРБ-СДС – заради експертите, които имаме, заради способността за бързи и адекватни решения и заради готовността за поемане на отговорност. Надяваме се след 19 април да има диалог, разум, сигурност, апелира и инж. Добромир Добрев.

Трябва да има работещ парламент, категорична бе и Валентина Ралева. По думите на инж. Узунов пък партиите трябва да намерят пътеки една към друга и чрез диалог помежду им да се сложи край на безкрайната фрагментация на политическото пространство, която дърпа държавата назад.