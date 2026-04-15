До 5 май пренареждат паважа пред Царевец, въведени са обходни маршрути

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАВАЖНАТА НАСТИЛКА ПРЕД КРЕПОСТТА „ЦАРЕВЕЦ“ ПРОМЕНЯ МАРШРУТИТЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И АВТОМОБИЛНИЯ ПОТОК.

Пренареждането на паветата обхваща площад „Цар Асен I“ и участъците от улиците „Св. Климент Охридски“, „Иван Вазов“ и „Никола Пиколо“. Дейностите ще продължат до 5 май.

Обновяването на настилката е наложително заради образувалите се слягания и неравности в резултат на 14-годишната експлоатация на инфраструктурата. Пътната конструкция ще бъде подсилена, заздравена и валирана. Целта е трайно подобряване на експлоатационното състояние на настилката пред историческата крепост.

Реконструкцията е планирана и заложена в капиталовата програма на Община Велико Търново.

Заради ремонта до 5 май се променя част от градския транспорт. Квартал „Асенов“ ще се обслужва от автобусна линия № 5, а след кв. „Света гора“ автобусите ще минават по новите два моста над Янтра. Крайна спирка става обръщалото при старата фабрика „Мавриков“.

Автобуси с номера № 20, 40, 50, 100 и 110 ще обръщат на площад „Велчова завера“, където се разкрива временна крайна спирка пред хотел „Янтра“.

За автомобилите се въвеждат обходни маршрути. Пътуващите в посока Арбанаси и Горна Оряховица ще минават по ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Св. Климент Охридски“, мост над р. Янтра, ул. „Ксилифорска“ – път III-514.

Движещите се в посока централна градска част на В. Търново следва да използват път III-514 – ул. „Ксилифорска“ – мост над р. Янтра – ул. „Св. Климент Охридски“ – мост „Ген. Никола Михов“ – ул. „Сливница“ – ул. „Димитър Найденов“ – ул. „Теодосий Търновски“ – път I-4 – Южен пътен възел, съобщиха от Общината.

Галина ГЕОРГИЕВА