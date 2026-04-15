Двама от ДА: за културата, въздуха и още наболели теми в областта

Двама от най-активните представители на “Да, България” във Велико Търново се допълват отлично в ключови теми за областта: Елена Димитрова с фокус над културата като основа на гражданското общество и на среда, която изгражда, и Владислав Иванов с фокус над баланса между бизнес интереси и правото на чист въздух, вода и природа за живеещите тук.

Разговорът ни започва с Елена, която живее във Велико Търново от 35 години. Омъжена и отгледала трима сина тук. Тя е преводач с немски и нидерландски език, а зад гърба си има дългогодишен преподавателски опит във ВТУ, както и множество публикации в областта на културната антропология и интеркултурната комуникация.

Защо с такава богата визитка се захванахте с политика? Хората на културата сякаш странят от нея.

Елена: Повечето хора от моето поколение са свикнали да сравняват България все с Германия. Може би затова сме и толкова големи песимисти – винаги се сравняваме с най-добрите и се чувстваме прецакани.

От години имам възможност да правя това тежко сравнение от първа ръка, посещавайки редовно по работа Германия, Нидерландия, Белгия и други подредени страни в Западна Европа. И виждам как всичко, което ме дразни, всичко, което направо ме побърква тук в България и във Велико Търново, опира до някое политическо решение, назначение или откровена корупция. Човек само трябва да проследи нишката докрай.

И освен това, не съм човек, който просто ще мърмори, без да се опита да промени това, което го дразни. Не ме свърта на едно място, хвърлям се в битката. Ако аз не успея, следващият, след него по-следващият и така, все с нещо ще сме мръднали страната напред. Може би и това съм научила от “моите” страни, хората просто не чакат някой да ги спасява, а развъртяват лопатите, образно казано.

Отвъд финансиране и бюджет, какво може да направи политиката за културата в България и във Велико Търново?

Финансирането през бюджета не е никак пренебрежим аспект, но отвъд него има толкова повече. Съвсем пресен и местен пример е опитът на един пенсионер холандец, когото много добре познаваме в нашия град, да изгради музей на българския килим. Един човек отвън идва, инвестира всички свои средства в наши килими и накрая е готов да ги дари, за да остане това наследство тук, да образова, да вдъхновява и да привлича туристи.

И какво се случва? Вместо възможността да бъде прегърната и да му бъдат отворени всички възможни врати, във Велико Търново го спънаха. Защо?

А какво може да направи културата за политиката?

Ако инвестирахме достатъчно в култура, може би нямаше да гледаме от трибуната на НС хора като Тошко Йорданов, Делян Пеевски и Костадин Костадинов да обиждат, плюят и лъжат ежедневно. Може би много хора нямаше да ги припознаят като свой избор, ако имаха достъп до музика, която не е чалга, телевизия, която не е риалити и история, която не е изкривена до крайност от един от последните ни поробители. Може би.

Кой е личният ви приоритет номер 1 като политик?

Личният ми приоритет като политик е разумното, интелигентно развитие на региона, така че той да стане привлекателен за млади хора. В областта ни има три университета, тук, освен нашите деца, идват да учат и много млади хора от страната. Създават се приятелства за цял живот, възникват любови и е необходимо наистина малко, за да вземат младите хора важното решение да останат тук, да създадат семейство тук.

Във Велико Търново вече има чудесен културен живот, но трябват още: развита икономика и високи заплати, чиста околна среда, добри комуникации с околните села и не само. Ние сме в центъра на страната, но да стигнеш до Пловдив или до Свищов без собствена кола често е предизвикателство. Абсурдно е това.

Разговорът ни продължава с Влади, роден в Свищов, израснал в Търново и избрал село Леденик за свой дом преди 32 години. Със съпругата си са отгледали и двете си деца тук. Възпитаник на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Педагогика”, със специализация “Изобразително и приложно изкуство”. Предприемач от 26 години.

Да започнем със сходен въпрос: Защо се захванахте с политика?

Завърших средно образование точно през 1989, когато за моя 71-и набор всичко се промени. Изведнъж. Вече можеше открито да говорим за лъжата, в която знаехме, че сме живели, и да правим планове за съвсем друг живот. За мен беше повече от естествено да искам да бъда активна част от тези нови процеси. На първите свободни избори през 1990 бях наблюдател.

Годините на “прехода” се оказаха и сложни, и трудни, изпълнени както с радост от успехи, така и с горчиви разочарования от бавния прогрес на промените. Няма да крия – имаше момент в семейния ни живот, в който бяхме на крачка от събиране на багажа и емиграция. Знам, че същите мисли и чувства споделяха още много други хора. В кръга на шегата, смятам Христо Иванов за лично отговорен за решението ни да останем и да се борим, защото точно в този критичен момент бе основана “Да, България” с надеждата в НС да влезе партия, която 1) знае какво прави, 2) прави го за бъдещето на децата ни тук.

А как влязохте в темата екология и коя е най-голямата ви битка дотук?

Тук може би трябва да „благодаря“ на Румен Гайтански (Вълка)?!

Имам аз една дарба (или проклятие) да надушвам отдалеч съмнителни намерения. Още като чух за проекта за завод за базалтова вата край Павликени, нещо ме разтревожи. След по-детайлно проучване на инвестиционното намерение и Доклада за оценка на въздействието върху околната среда ми стана пределно ясно, че този проект всъщност маскира огромна инсталация за горене на отпадъци с дневен капацитет от над 1000 тона.

Ако този проект беше реализиран, резултатът щеше да бъде отровени земя, вода и въздух в няколко области – не само нашата.

Впечатляваща беше бързата реакция на хората от Павликени, въпреки че местната управа ги беше предала. Подписката в целия регион, създаването на гражданска организация за борба с тази и други заплахи за региона, и множеството дела пред различни съдебни инстанции, които водихме против инвестиционното намерение във Върбовка, след четиригодишни непрестанни усилия се увенчаха с успех тази година през февруари.

Имахме късмет и защото в ключов момент за нашата битка на власт беше Кабинетът Петков. Този път никой “отгоре” не се опита да смачка гражданската инициатива срещу инвеститора. Затова по време на избори не ходим за гъби.

Каква е следващата битка?

Както битката за свобода и демокрация се отстоява всеки ден, същото е и с правото на чиста природа. Лошото качество на работа на множество държавни органи, на централно и местно ниво, комбинирано с нестабилния политически климат у нас за съжаление е плодородна среда, в която съмнителни “инвеститори” се опитват да реализират печалба за сметка на гражданите.

И тук пак опираме до държавната политика и приоритети. “Колеги, прибирайте се” не се случва само в МВР. Смятам, че най-важната задача на всяко следващо управление е да активира работата на държавните органи чрез всички налични законови механизми.

Кой е личният ви приоритет номер 1 като политик?

Защитата на обществения интерес, винаги и навсякъде. Всички каузи, с които съм бил ангажиран до момента са пряк резултат от този принцип.

