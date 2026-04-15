Хайтовите герои оживяват във вълнуващия спектакъл „Дърво без корен“ във Велико Търново

Постановката ще бъде представена на 15 април от 19 часа в читалище „Надежда – 1869“

Спектакълът „Дърво без корен“ по емблематични разкази на Николай Хайтов ще гостува във Велико Търново на 15 април от 19 часа в читалище „Надежда 1869“ във Велико Търново. Актьорът Илиян Марков е успял да спечели доверието на наследниците на големия разказвач Хайтов и майсторски се превъплъщава в героите от разказите „Мъжки времена“, „Изпит“ и „Дърво без корен“. Сценографията и костюмите са на Бояна Бъчварова, а хореографията е на Асен Павлов.

Представлението се радва на пълни салони със зрители навсякъде в страната.

Хайтовите герои препускат през вихъра на живота, докато не стигат до момент, който ги променя. Той обаче не променя връзката им с техните корени.

Далеч ли сме ние от там? Забравили ли сме? Имаме ли шанс вътре в себе си да потърсим тази връзка и откривайки я, да се опознаем по-добре?

„Вярвам, споделя актьорът, че светът, описан от Николай Хайтов, не е изчезнал и че няма да изчезне, докато има кой да ни напомня за него.

Колко време може едно дърво да живее, ако е прекъсната връзката с неговия корен? Колко време ще продължи да съществува, след като е вече безжизнено и не е изтляло? Има ли връщане назад и може ли тази връзка да бъде възстановена?

Не може мъртво дърво да пусне корен, но е възможно от корена да избие ново дърво.

Илиян Марков е носител на голямата награда от фестивала за българска драматургия в Шумен, 2022 г.

Спектакълът вълнува, разплаква и ни прави съпричастни към темите на героите на Хайтов, а те са всеобщи, човешки, валидни за всички поколения.

След представлението актьорът има нагласа да проведе дискусия със зрителите, което е особено полезно за учениците, които изучават Хайтов.