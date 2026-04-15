Има информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите, съобщи служебният премиер Андрей Гюров

Тази сутрин главният секретар на Министерството на вътрешните работи ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите, съобщи служебният премиер Андрей Гюров в Министерския съвет на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят, посочи премиерът. По думите му от властта зависи купувачите на гласове да бъдат заловени, а от гражданите – със своя глас в неделя да обезсмислят тези усилия на купувачите. Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми, каза министър-председателят.

Той отчете три успеха на правителството по отношение на подготовката на честни и прозрачни избори – паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

По отношение на първия успех Гюров каза, че е сложен край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. За първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот, отбеляза премиерът. Той подчерта, че параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетината.

Вторият успех, който отчете премиера, е направената крачка към истинска достъпност – разработено е приложение за хората със зрителни увреждания, което ще позволи те да могат да чуят листата в своята изборна секция и да направят информиран избор. Демокрацията работи тогава, когато работи за всички, заяви Гюров.

Като трети успех той определи това, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Резултатите са, че има повече разседлавания, но и по-високо доверие. Премиерът се похвали с един милион конфискувани евро като акциите на полицията продължават. Няма тайник, чекмедже или кандидатска листа, които да могат да скрият тези, които искат да изкривят и опорочат вота на гражданите, заяви премиерът.

Зад тези факти стои мисията, с която правителството пое управлението, да върнем доверието, да покажем, че гласът на всеки има значение и че държавата стои до гражданите, а не над тях, заяви Гюров.

Той каза, че правителството се приближава към момента, в който ще предаде щафетата на Централната избирателна комисия, на съвестта на всички членове на секционните избирателни комисии и на очите на гражданите и организациите, които ще пазят вота на 19 април.

БТА